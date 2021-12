Sobre Bolsonaro, ACM Neto, Rui e o vídeo do ‘raivoso e recalcado’

Está bombando nas redes o vídeo do desembarque de Bolsonaro ontem para a inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista. Nele, ACM Neto, caminha conversando com Bolsonaro e diz:

– Ele é raivoso e recalcado.

Quem tem fama de raivoso é Bolsonaro, mas é óbvio que Neto referia-se a Rui Costa, pelo fato de não ter ido à inauguração e deitado falação em cima do presidente.

Eis a questão: será que o episódio de ontem inaugurou também um tempo novo na política baiana?

Obras zero — A indagação é pertinente por um detalhe elementar: até hoje, na Bahia, o governo Bolsonaro não disse a que veio. Não botou um prego, nem via Neto nem via mais ninguém.

O que se vê na vastidão do território baiano são os opositores de Rui sentido-se órfãos. Nada têm, nem esperança. E por aí uma enxurrada deles, inclusive prefeitos, correram para os braços do senador Otto Alencar (PSD) ou do vice-governador João Leão (PP).

Alguns dos que migraram dizem que nada tinham do governo federal e do governo estadual, para quem nada tem tudo que chegar chega bem. E Bolsonaro vai retaliar Rui Costa? Segundo Rui, já retalia.

– Nós temos R$ 500 milhões para receber do governo federal, dinheiro já pago, e não nos dão nem satisfações.

Daí há três opções: Bolsonaro apaziguar com Rui, abrir as torneiras para Neto ou deixar tudo como está.

Passagem de 1.300 por 303

Os conquistenses que planejavam viajar a São Paulo estão fazendo a festa. No embalo da inauguração do novo aeroporto o preço das passagens Conquista-São Paulo ida e volta despencou de R$ 1.300 para R$ 303.

Está todo mundo correndo atrás, até porque isso não é normal. Lá, no velho aeroporto, os preços das passagens para Guarulhos costumam oscilar. A média das duas últimas semanas deu R$ 624, por viagem.

Pé de Galinha subiu o status

O novo aeroporto de Vitória da Conquista fica a 15 km da cidade, no pequeno povoado que até ontem de manhã era chamado de Pé de Galinha. Após a inauguração, mudou de status: passou a chamar-se Distrito Aeroportuário.

O acesso até lá, via BR-116, é que ficou complicado. Ontem, na inauguração, o engarrafamento bateu mais de 15 km. Segundo o jornalista Anderson Oliveira, acidentes sempre travam a pista. ‘Muita gente vai perder o avião’.

UFRB protesta por Georgina

Professores e estudantes da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB) farão hoje em Cruz das Almas (9h) uma manifestação em favor da nomeação da professora Georgina Gonçalves, eleita reitora pelo Conselho Universitário no fim de fevereiro último.

A nomeação empacou porque o quarto colocado, José Melo (só teve um voto), fez acusações contra Georgina, não acatadas pelo MP, Justiça Federal e MEC.

Maragojipe: prefeita acha retrocesso fechar comarca

Vera da Saúde (PL), prefeita de Maragojipe, está fazendo um périplo por todas as instâncias de poder na Bahia: o governador Rui Costa, o presidente da Assembleia, Nelson Leal, os três senadores (Jaques Wagner-PT, Otto Alencar-PSD, e Ângelo Coronel-PSD), mais deputados federais e estaduais ‘e todos que possam ajudar’, na defesa de uma causa: evitar que a comarca do município seja fechada – para ela, um retrocesso:

– Seria lamentável para Maragojipe, uma cidade histórica, sofrer uma perda dessa. Nós maragojipanos não queremos nem pensar.

Semana passada, o TJ fez a primeira rodada de negociações e a segunda será hoje. Mas Vera não se deu por vencida:

– Estamos na briga. E acho que vamos ganhar.

adblock ativo