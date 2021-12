Será o ‘viva Lula’ de Coronel o lançamento da candidatura?

A Assembleia realiza nesta sexta-feira, 13, por iniciativa do presidente, Angelo Coronel (PSD), sessão especial em homenagem a Lula. Um grande palanque governista, sem dúvida, com pompas oficiais.

Lá estarão Rui Costa, Jaques Wagner, Otto Alencar, Lídice da Mata e João Leão, os figurões do governo na Bahia, mais as arraias miúdas que os acompanham.

E por que será que Angelo Coronel pautou a sessão em homenagem a Lula?

— A solidariedade para o ex-presidente Lula é uma obrigação de qualquer cidadão minimamente preocupado com as garantias constitucionais. E ele foi o governante que mais atenção deu ao Nordeste e à Bahia.

Salto adiante — Mas há quem diga que não é bem isso. Ou melhor, quem evoque a frase “ninguém dá banquete de graça”. Leão, o vice-governador, líder do PP, cada vez mais fala da vontade de ficar vice, o que abriria para Otto Alencar indicar o pretendente ao Senado em nome do PSD.

E será Coronel o ungido?

Otto diz que vai reunir o partido em maio para falar sobre isso, mas ressalva:

— Pelo que eu tenho visto entre colegas de partido Coronel é o mais forte.

Ou seja, Coronel tem dito que em 2018 tem dois caminhos a seguir, disputar o Senado ou pendurar as chuteiras. Com o ‘viva Lula’ de hoje parece estar pavimentando caminho rumo a Rui Costa, que antes não o digeria bem.

Neto e Bruno: pelo olhar

Ao ser indagado ontem por Zé Eduardo, em entrevista no programa Se Liga Bocão, sobre o vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, ACM Neto foi incisivo:

— A gente se entende pelo olhar. A pessoa que sabe exatamente as minhas razões é Bruno.

Na sexta passada, quando Neto anunciou a desistência, Bruno caiu em prantos. Não se sabe se pelo amigo ou por perder a chance de ser prefeito.

Rui recebe 106 prefeitos

O governador da Bahia, Rui Costa, assinou ontem 107 convênios com prefeitos de 106 municípios, um total de R$ 100 milhões para obras de vários tipos, principalmente de infraestrutura. Somando os convênios anteriores, lá se vão mais de 300 municípios.

Curioso é que os prefeitos são de todos os partidos, do MDB ao DEM. Deputados governistas dizem que muitos deles estão debandando da oposição. Se Neto estivesse no páreo, não seria bem assim.

Protesto contra os protestos

Associação Comercial, CDL, Fecomércio, FCDL e Faeb se uniram em uma só voz. Distribuíram nota protestando contra os protestos que aconteceram quarta em Salvador, também programados para hoje.

Na nota, as entidades dizem que nada têm contra o direito de protestar, mas travar as principais vias da capital é agredir o elementar direito ir e vir. Ou seja, os manifestantes ao invés de angariar simpatias, perdem.

PSB afasta Paulo Roberto, o acusado de assédio sexual

O diretório do PSB em Salvador decidiu dar um ‘chega pra lá’ em Paulo Roberto Silva Santos, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Pesada (Sintepav), que mês passado foi acusado de assédio sexual por funcionárias, caso que também está sendo apurado pelo Ministério Público do Trabalho.

Waldemar Oliveira, presidente do PSB em Salvador, diz que a acusação deixou o comando partidário sem saída:

— Não dá para conviver com esse tipo de coisa. Nós o afastamos provisoriamente do partido e entregamos o caso ao Conselho de Ética.

Paulo Roberto, o acusado, é aliado do deputado federal Bebeto Galvão.

>> REGISTROS

Combate à corrupção 1

Cinco executivos do grupo Odebrecht estão na lista dos Top 10 do Brasil, prêmio dado por profissionais de comunicação corporativa do País. São eles: Aline Garrido (Braskem), André Vieira (Braskem), Marcelo Gentil (Odebrecht), Milton Pradines (Braskem) e Renato Merlini (Odebrecht). A votação segue até o dia 20. Faz parte do esforço da empresa para se livrar do efeito Lava Jato.

Combate à corrupção 2

A 3ª edição do Simpósio Nacional de Combate à Corrupção, promovida pela Associação Nacional de Delegados de Polícia Federal (ADPF), vai ser realizada em Salvador mais uma vez.

Questão de gênero 1

A XIV Semana Espírita do Centro Harmonia, em Piatã, acontece na próxima semana, tendo quarta (20h) um tema do momento: “Espiritismo e as Manifestações do Gênero”. A exposição será em forma de entrevista.

Questão de gênero 2

Na mesa, estarão Isabel Guimarães, mestra em medicina e saúde e terapeuta junguiana; Sócrates Katsivalis, empresário; e Eduardo Dantas, doutor em literatura e cultura, entrevistados por Marcos Cintra.

adblock ativo