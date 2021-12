Senado promete votar terça lei que congela os índices do FPM

Eures Ribeiro (PSD), prefeito de Bom Jesus da Lapa e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), voltou ontem de Brasília entusiasmado: o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), prometeu votar terça o projeto do deputado Cacá Leão (PP), já aprovado na Câmara, que congela a aplicação dos índices do FPM.

Entenda o caso: os municípios recebem dinheiro a partir da população e o IBGE divulga projeções com base no Censo de 2010 que indicam uma redução de 15,3 milhões de habitantes na Bahia para 14,8 milhões. Com isso, 55 municípios baianos estão ameaçados de perder algo em torno de R$ 130 milhões, segundo Eures Ribeiro, em 2019.

Não fecha — A conta populacional não fecha, e, em alguns casos, há indicativos de que as projeções do IBGE estão totalmente desconectadas da realidade. Maracás, por exemplo. Em 2012 entrou em cena a exploração da mina de vanádio, uma atividade de forte impacto econômico, e a população, que era quase 25 mil habitantes, só vem caindo.

O senador Otto Alencar (PSD), que agenciou o encontro entre Eures Ribeiro e Eunício, diz que isso corrige uma grande injustiça:

– Lógico que em muitos casos o IBGE está visivelmente fora da realidade. O Eunício pautou o projeto de ofício, uma prerrogativa dele. Daí, é só Temer sancionar.

A Bahia agradece.

Alagoinhas, a terra da ‘loira’

Com fama de ter água de primeiríssima, suprida pelo aquífero de São Sebastião, Alagoinhas parece estar tirando bom proveito da posição privilegiada.

Semana passada o grupo Petrópolis (leia-se Itaipava) inaugurou a ampliação de sua cervejaria lá, quase dobrou de tamanho.

Ontem foi a vez da Heineken, que investiu R$ 130 milhões para produzir a marca em Alagoinhas mesmo. Rui Costa estava lá.

Suplício para ir e vir na SPMJ

Funcionários da Secretaria Municipal de Políticas para a Infância e Juventude (SPMJ) dizem estar comendo o pão que o diabo amassou para ter acesso ao posto de trabalho.

O xis da questão: a secretaria fica no 6º andar do Edifício Fernando José, na Avenida Joana Angélica, e o elevador está quebrado há mais de três meses, sem previsão de conserto.

Ou seja, para trabalhar, ou escala seis andares ou o ponto é cortado.

A Conder vai virar autarquia

Rui Costa vai dar coletiva segunda (14h30) na Governadoria para detalhar a reforma administrativa que ele pretende realizar na máquina estatal, para valer em 2018.

Ontem em Alagoinhas, falando com jornalistas, ele adiantou alguma coisa. Disse, por exemplo, que vai transformar a Conder numa autarquia. Em miúdos, perde o status de empresa e vira um braço do Estado, como são o INSS, o Ibama, o Incra e o Dnocs.

Rodrigo Hagge diz que demitiu a contragosto

Rodrigo Hagge (MDB), de 29 anos, o prefeito de Itapetinga, o segundo prefeito mais jovem da Bahia (o primeiro é Marco de Dr. Geo, de Itaquara, com 25 anos), diz que em outubro, muito a contragosto, teve que demitir 300 funcionários, fazendo coro com grande parte dos seus colegas pela Bahia afora. Motivo: ajuste dos gastos com pessoal à Lei de Responsabilidade Fiscal:

– É evidente que isso causa um desgaste enorme. Alguns serviços como o Cras, o SAC, a saúde e os Caps ficam muito prejudicados.

Itapetinga arrecada R$ 130 milhões, e ele espera poupar R$ 2 mi. Mas, em 2020, vai para a reeleição.

– E eu sou contra a reeleição, mas do jeito que é, você passa dois anos ajustando a prefeitura, quando quer começar, já é outra eleição.

adblock ativo