Segundo Robinson, a tendência é o PT entrar na briga por Salvador

Diz o deputado Robinson Almeida que o PT, partido do governador Rui Costa e do senador Jaques Wagner, majoritariamente quer entrar na disputa em Salvador, até por questão de sobrevivência. Em 2012 elegeu seis vereadores, em 2016 apoiou Alice Portugal (PCdoB), caiu para três.

– E, além disso, a nova legislação proíbe coligações, o que vai forçar a maioria dos partidos a lançar candidatos, até porque muitos não votam em nomes para vereador, mas votam nas legendas, o que, com uma candidatura majoritária própria, amplia as chances.

Duelo com Neto — Até agora, quatro nomes já se colocaram. Além de Robinson, os deputados federais Nelson Pelegrino, Jorge Solla e Valmir Assunção:

– Muita gente diz todo dia que o PT tem que renovar. Meu nome está posto por aí, nessa linha.

Rui Costa já mandou o recado: ‘Quem deseja ser candidato em Salvador, que vá dialogar com a cidade’.

Wagner diz que o PT já cedeu a candidatura (em 2016) e é legítimo que agora postule, ‘mas sem obsessão’.

Segundo Robinson, a ideia central dos aliados de Rui Costa, a base governista, é lançar vários candidatos e quem chegar na frente vai duelar com o candidato de ACM Neto:

– Do ponto de vista geral, o que se quer é derrotar ACM Neto em Salvador.

O duelo promete. Para Neto, é o inverso: vencer em Salvador é fundamental.

Osni diz que é um perseguido

A decretação da indisponibilidade dos bens no valor de R$ 114 mil pelo juiz Marcel de Oliveira, da 32ª Vara Federal de Feira de Santana, do deputado Osni Cardoso (PT), ex-prefeito de Serrinha, não abalou o acusado.

– Me acusam de desvios na construção de quatro creches com recursos do FNDE. Ora, eu deixei o convênio ativo, em andamento. O prefeito (Adriano Lima) denunciou e o juiz acatou sem me ouvir. Só posso entender como perseguição.

Ciro Gomes em Salvador

Ciro Gomes, que ano passado foi candidato à presidência pelo PDT e ficou em terceiro lugar no primeiro turno, promete agitar o auditório da Assembleia hoje.

À tarde (15h30) fará a palestra 180 dias de um governo que desmorona.

Ele vem a convite do deputado Roberto Carlos (PDT), mas a cúpula do partido estará toda lá. Ciro também tornou-se um ácido crítico do PT e no 2º turno recusou-se a apoiar Fernando Haddad.

Violência em Santo Antônio

Sete assassinatos nos últimos 15 dias assustaram Santo Antônio de Jesus, que vislumbra, nas redes sociais, uma onda de violência ‘nunca vista na cidade’.

O delegado Edilson Magalhães, coordenador da 4ª Coorpin, admitiu ao site Blog do Valente que a situação é mesmo anormal.

– Foi fato atípico, que preocupa as autoridades.

Tanto ele como a PM atribuíram a onda de violência à guerra entre traficantes.

Do Uber a São Roque, a banda podre da Lava Jato

Um motorista do Uber em Salvador conta que trabalhava numa subsidiária da Odebrecht ganhando R$ 12 mil por mês. No rastro da Lava Jato, a empresa quebrou, ele foi demitido. Os chineses compraram o que restou, ele foi convidado a retornar ao trabalho; salário oferecido para desempenhar a mesma função, no mesmíssimo lugar: R$ 2 mil.

– Eu prefiro ficar aqui no Uber.

Já em São Roque do Paraguaçu, o povoado de Maragojipe que abriga o estaleiro Enseada do Paraguaçu, o que era uma pujante comunidade virou uma cracolândia, com uma sucessão de assassinatos de jovens.

Se esse é o resultado da limpeza da Lava Jato, ai que saudade dos tempos da imoralidade...

