Segundo Otto, lei do abuso tem alguns pontos abusivos mesmo

E o que o senador Otto Alencar (PSD) acha da lei de abuso de autoridade, já aprovada pela Câmara?

– Trinta senadores (dos 83) já fizeram um manifesto externando a disposição de fazer o veto total. Eu, não. Mas acho que alguns pontos devem ser vetados mesmo.

Otto cita que o Art. 9º, por exemplo, prevê pena de um a quatro anos de detenção e multa para quem decretar prisão ‘em manifesta desconformidade com as hipóteses legais’.

– Ora, essa manifesta desconformidade é muito vaga.

Jogo do bandido - Bem pior, ressalva Otto, é o Art. 16, prevendo pena de seis meses a dois anos e multa por deixar de se identificar ou se identificar de forma falsa ao preso no momento da captura.

– Aí é um absurdo gigantesco. Imagine você, um policial vai fazer a prisão de um bandido de alta periculosidade tendo que se identificar. Sem isso já andam matando policiais aos montes, imagine com. É fazer o jogo do bandido.

Otto sugere que o presidente deveria ouvir as ponderações do ministro Sérgio Moro (Justiça), que, ainda juiz, esteve no Senado quando fez suas observações sobre a lei agora em apreço.

Mas, no conjunto da obra, ressalva que a lei tem lá o seu lado bom. Hoje, por exemplo, promotores têm o direito de acusar às vezes por motivos fúteis e em muitos dos casos a simples acusação gera barulho na mídia. Mesmo que não tenha fundamento, fica a nódoa.

O Minha Casa está morrendo por falta de grana, diz Joseildo

Agora deputado federal, Joseildo Ramos (PT) puxou da Câmara dos Deputados duas comissões, a de Desenvolvimento Urbano e a de Legislação Participativa, que ele integra, e ontem na Assembleia realizou a primeira das cinco audiências públicas que fará pelo País para dar um recado curto e grosso: o Minha Casa, Minha Vida está morrendo.

– Estive com o ministro Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional), talvez o melhor do atual governo, e ele foi bastante claro comigo: não tem dinheiro.

Segundo Joseildo, há 250 mil unidades do Minha Casa, tanto no lado das entidades, que atende a banda mais pobre, como no do programa habitacional. O governo tem uma dívida acumulada de

R$ 500 milhões.

– Estão deixando de dar um teto a quem não tem onde morar. Que triste. O Minha Casa que já teve uma verba de R$ 25 bilhões...

Receita fecha em Valença

A Receita Federal bateu as portas (literalmente) ontem em Valença. A 5ª unidade da 4ª Região Fiscal, como era oficialmente identificada, funcionou normalmente durante o dia, mas já, conforme o Diário Oficial da União de quinta, sabendo que seria o último.

Dois funcionários concursados, o chefe e o subchefe, serão relocados. Os seis que trabalham por contrato ainda não sabem o destino que terão.

Vaqueiro, a velha e nobre profissão muito esquecida

Washington Queiroz, 64 anos, antropólogo que dedicou 36 anos da sua vida lutando para regulamentar a profissão de vaqueiro, o que conseguiu em 2013, externa um lamento:

- Ontem (29 de agosto, anteontem), Dia do Vaqueiro, ninguém lembrou de nada, nem o poder público, nem a mídia, nada, nada. Justo o vaqueiro, que é genuinamente baiano, um baiano que não tem o H da Bahia do Recôncavo...

Washington, que também já fundou o Centro de Referência Sertaneja, o Ceres, projeto que parou no tempo por falta de apoio, diz que a Bahia tem que reconhecer o valor de quem tem.

Hoje, às 21h, a TV Senado vai exibir o filme Profissão de Vaqueiro, que conta a história da regulamentação. É um alento.

Política com vatapá

Inimigo de si

Orlando Dantas, médico do bom e do bem, amigo de todas as horas, humano, solidário e prestativo, elegeu-se prefeito de Catu no início dos anos 90 e no mandato deparou-se com o seu grande inimigo, ele próprio, com uma irrefreável compulsão pelo álcool. Tomava todas, quase sempre todos os dias.

Contam lá que certa feita recebeu um grupo de amigos de Salvador, deu no previsto, farra plena. Fim de festa, ele completamente ébrio, um amigo se prontificou a levá-lo em casa.

Na rua, o amigo que dirigia o carro parou e perguntou a um menino:

– Ô, meu filho, onde é que fica a casa do Dr. Orlando Dantas?

O menino olhou o carro, exclamou:

– Mas esse aí é Dr. Orlando!

– Orlando levantou um pouco a cabeça, com a voz arrastada, falou:

– Eu sei que sou Dr. Orlando. Só não sei onde é minha casa...

Orlando nos deixou em novembro de 2016, já então adventista.

