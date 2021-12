Segundo Otto, a única coisa que Temer fez bem foi salvar a pele

Diz o senador Otto Alencar (PSD) que as sucessivas altas do dólar sinalizam que o governo Temer, já em contagem regressiva, mostra com toda a clareza a vastidão da sua perversidade com a economia nacional.

– A única coisa que Temer fez bem foi salvar a própria pele. Ele botou o Henrique Meirelles, um banqueiro, no comando da economia e deu nisso. Quem tomou empréstimos em dólar, por exemplo, automaticamente amplia suas dívidas.

País parado - Ele diz que, quando integrou a Comissão de Defesa do Consumidor do Senado, fez o levantamento: o Brasil tem hoje 1.651 obras entre médias e grandes paradas, o que inclui rodovias, ferrovias, hospitais e até creches.

– Isso é um absurdo num país que tem reservas de US$ 382 bilhões. Na Bahia temos a Fiol parada e até concessionárias, como a ViaBahia, que tem um pedido de empréstimo no BNDES travado. O dinheiro não circula.

Otto lembra que agrava a situação o fato da exclusão de 350 mil famílias do Bolsa Família.

– Foi um governo com a marca do salvem-se os palacianos liderados por Temer e dane-se o resto.

Otto diz não esperar que das urnas de 2018 brotem lá grandes expectativas de mudanças, até porque o próximo presidente enfrentará o mesmo modelo:

– Seria bem melhor se as coligações partidárias tivessem acabado (só vai valer em 2020). Porque de 35 partidos ficaríamos com seis ou sete.

O homem das malas vira piada

O empresário Camerino Conceição de Souza, do grupo Palocal, que procurou o advogado de Geddel, Gamil Föppel, para dizer-se dono das malas com os R$ 51 milhões, conseguiu um feito: pautou as rodinhas de conversas entre empresários em bares e restaurantes.

O que se diz: se ele quis aparecer, apareceu, mas como mote de piada.

Gamil soltou nota nesta sexta dizendo que Geddel jamais conheceu o cidadão.

Wagner só quer o Senado

Jaques Wagner foi nesta sexta, 18, a Recife acompanhando Rui Costa na reunião dos governadores do Nordeste e de Minas Gerais.

Disse que foi lá com um único objetivo, comunicar a todos, de viva voz, o que vem dizendo sempre: não será candidato à Presidência da República de jeito nenhum. Quer mesmo o Senado.

Um governador perguntou: “E se Lula pedir?”.

– Pela primeira vez terei que dizer ‘não’ a ele.

Eletrobras no fogo cruzado

Aliás, a carta dos governadores nordestinos criticando o projeto de privatização da Eletrobras, dizendo temer que se queira privatizar também o rio São Francisco, irritou o deputado José Carlos Aleluia (DEM):

– Eles não conhecem o projeto. E também são governadores de esquerda.

Os governadores dizem que o governo federal faz manobras para agilizar a aprovação ‘e encurtar o debate’ sobre a privatização.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Tudo entendido

Conta Sebastião Nery em 350 histórias do Folclore Político que, lá pelos anos 1940, coronel Trombone, senhor absoluto de todas as vontades em Espírito Santo, na Paraíba, com o império no Engenho Massangana (o engenho tinha mais força do que a cidade e ainda hoje é preservado), também dava lições de sabedoria:

– Quando o chefe político chama a gente para uma conversa, a traição está perto. E quando faz a pergunta ‘você compreende?’, a traição está feita.

Foi chamado João Pessoa pelo interventor Argemiro Figueiredo, que queria lhe falar sobre a formação da chapa para as eleições que viriam. Começou tipo indo direto ao assunto:

– Coronel, o que vou lhe falar aqui eu espero que o senhor use o melhor do seu bom senso e compreenda...

O coronel cortou a conversa tipo rápido, eficiente e caceteiro:

– Eu não compreendo nada. Ou eu entro na chapa ou eu rompo agora!

Entrou na chapa.

