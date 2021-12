Segundo Lídice, o PSL tudo faz para travar CPI das ‘fake news’

O senador Angelo Coronel (PSD), presidente da CPI das fake news, e a deputada Lídice da Mata (PSB), relatora, vão estar sexta na ABI (19h) no debate Contra a Pior Fake News, o Bom Jornalismo, promovido pelo Sindicato dos Jornalistas, ABI e Faculdade de Comunicação (Facom) da Ufba.

Uma avant-première: depois de Coronel ter bradado que semana passada recebeu ameaças de morte pelo e-mail, sem contar o turbilhão de disparos pelas redes sociais, o PSL de Bolsonaro está fazendo sistemáticas obstruções, conforme revelou ontem Lídice da Mata.

Requerimentos — Segundo Lídice, de 74 requerimentos já apresentados, só nove entraram na pauta e, destes, só um, o que regulamenta o funcionamento da CPI, teve andamento.

Os integrantes do PSL argumentam que o jogo está desequilibrado, já que botaram no comando um presidente (Coronel) e uma relatora (Lídice) de oposição.

— Vamos tentar uma negociação. Acreditamos que dos 74 requerimentos 80% são negociáveis. Se eles não toparem a negociação, só vai nos restar montar uma força-tarefa para garantir o quórum.

Entre os requerimentos estão os das convocações de responsáveis pelo Face, Instagram, Twitter e Youtube, além de autoridades internacionais:

— Temos que ouvir gente de outros países. A questão não é só nossa.

Isto é, se o PSL deixar.

Sobre sacros no parlamento

Na reunião da CCJ da Assembleia, ontem, o deputado Paulo Rangel (PT) disse:

– Quando eu for presidente da Assembleia, vou mandar tirar aquele monumento cristão dali.

Referia-se à Bíblia, em óleo, exposta no plenário. Samuel Júnior (PDT), pastor evangélico, presente, protestou:

– E os orixás da entrada, vai tirar também?

– Se tem, também tira.

Os orixás, em concreto, são da obra de Carybé.

O PT e o olhar sulista em Rui

Líder da bancada do governo na Assembleia, o deputado Rosemberg Pinto (PT) disse ontem que a nota da executiva nacional faz parte do preconceito que os sulistas têm contra os nordestinos ‘e o PT não está fora disso’.

– Eles (os dirigentes petistas) enxergam a gente da mesma forma que o senso comum dos sulistas com os nordestinos, se sentem superiores. Rui Costa tem legitimidade política e eleitoral para falar como falou.

PCdoB disputa em Conquista

O deputado Fabrício Falcão (PCdoB) disse ontem que, como em 2016, vai encarar a disputa pela prefeitura de Vitória da Conquista.

Como lá tem dois turnos, uma possível união com o PT ficará para o 2º turno. E quem será o candidato petista lá? Segundo Fabrício, ou o federal Valdenor Pereira ou o estadual José Raimundo.

– Como os dois nunca brigam, daí sai um. Zé Raimundo sempre diz que vai se aposentar ano que vem. Mas está aí.

Gustavo Ferraz vai buscar danos morais na Justiça

Preso em 8 de setembro de 2017, acusado de ter ajudado Geddel (preso no mesmo dia) a esconder as malas de R$ 51 milhões, Gustavo Ferraz, então coordenador da Defesa Civil de Salvador e hoje pré-candidato a prefeito de Lauro de Freitas pelo PV, diz que só espera a Justiça julgar Geddel para carimbar o fato de que ele nada tinha a ver com o caso para entrar na Justiça pedindo indenização por danos morais e materiais.

Gustavo ficou em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira até ser liberado em fevereiro do ano passado e finalmente o nome saiu do processo.

– O que fizeram comigo foi um absurdo.

O Jornal Nacional chegou a me chamar de operador de Geddel. Vou à Justiça, sim. É uma poupança para as minhas filhas.

