Segundo Jaques Wagner, 2018 nada tem de parecido com 2006

Com Rui Costa na casa dos 48% e Zé Ronaldo aí por volta de 18% (segundo o Big Data), alguns opositores vislumbram a possibilidade da reedição de 2006 agora nas eleições de 2018.

Relembrando, em 2006, Paulo Souto governador e candidato à reeleição, líder nas pesquisas e bem avaliado, perdeu no primeiro turno.

E o que Wagner, agora candidato ao Senado, acha disso?

– São situações bastante diferentes. Primeiro, eu já tinha sido candidato em 2002 e obtive 38% dos votos. Em 2006 já entrei na disputa com apoio de nove partidos, enquanto os carlistas estavam divididos entre soutistas e carlistas. Agora, não há nenhuma dessas variáveis. Pelo contrário, estamos com a base aliada unida e o lado de lá é que está esfrangalhado. Além disso, eles não têm um puxador nacional, como eu tive (Lula).

A campanha — Wagner avalia que a campanha de Rui está indo muito bem e a receptividade que tem tido nas andanças pelo interior baiano ‘não pode ser melhor’.

Na avaliação dos políticos, todavia (nos dois lados), a campanha ainda não embalou. A população tem sido arredia, nem parece que há disputa.

A partilha no PSB de Lídice

O deputado Marcelo Nilo andou estrilando na Assembleia contra a partilha do dinheiro do Fundo Partidário para a campanha no PSB. A senadora Lídice da Mata levou R$ 1,2 milhão e ele e a deputada Fabíola Mansur, R$ 400 mil para cada.

A diferença é que Fabíola é candidata à reeleição e Marcelo quer se eleger deputado federal e, de quebra, carrega o genro Marcelo Veiga como candidato a estadual.

– Comigo a situação é um pouco mais complicada, porque eu sou dois.

Aliás, o esperneio é geral.

Isaac Carvalho se diz otimista

Isaac Carvalho (PCdoB), ex-prefeito de Juazeiro, é candidato a deputado federal, mas com um pedido de impugnação feito pelo Ministério Público Federal.

Isaac foi condenado pelo TJ em maio de 2016 a ficar inabilitado por cinco anos, acusado de desviar R$ 119,9 milhões da Lei Orçamentária de Juazeiro, mas ele se diz muito confiante:

– Nós vamos provar que não houve desvio de dinheiro. Apenas nós deveríamos gastar o dinheiro numa rubrica e gastamos noutra. Não houve dolo.

Se correr, pega; se ficar, idem

Um dos raros deputados que estavam ontem na Assembleia dizia não entender a queixa de setores da mídia de que a Casa não está realizando sessões.

– O povo reclama que a gente só vai de quatro em quatro anos, somos Copa do Mundo. E quando vamos mesmo nos quatro anos, o pessoal reclama porque a gente foi. Dá para entender?

Ângelo Coronel, o presidente que é candidato ao Senado, diz que vai votar projetos ainda este mês, mas até reunir as comissões para dar parecer está difícil.

O meteorito Bendegó, a resistência a altas temperaturas

Meteorito de Bendegó, o sobrevivente do museu

Diz o jornalista Geraldo Vilalva que o meteorito Bendegó, um dos poucos sobreviventes do incêndio do Museu Nacional do Rio, onde está desde 1888, é o maior já encontrado no Brasil e que ficava no átrio do Palácio da Boa Vista, é também o nome da vila e do distrito do município de Canudos fundado pelo avô de Augusto Aras, José Aras, que lhe atribuiu o nome em homenagem àquele fragmento denominado pelos indígenas da região como Bem-vindo do céu.

É um dos maiores meteoritos do mundo, de ferro maciço e à prova de fogo, suporta temperaturas acima de 10 mil graus centígrados. Mas sua composição ferro-química pode ter sido alterada.

Se o meteorito é de Canudos, outra contribuição baiana, o esqueleto da preguiça gigante de Jacobina sucumbiu. Que pena.

