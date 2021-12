Segundo Ismerin, o projeto de Coronel não é mau como pintam

O senador Ângelo Coronel (PSD), que andou apanhando de todos os lados com o projeto que acaba a obrigatoriedade de os partidos lançarem 30% de mulheres como candidatas, enfim ganhou um aliado de peso: o advogado Ademir Ismerin, especialista em direito eleitoral, diz ser a favor.

Segundo Ismerin, quando as cotas foram instituídas, em 1998, aceitava-se de início que, quando não houvesse mulheres candidatas, as chapas podiam ser completadas com homens. Depois decidiram que, quando não houvesse mulheres suficientes, as vagas teriam que ficar em branco:

– Hoje, não. Tem que ter 30% de mulheres ou então não existe chapa. É errado, e o projeto de Coronel corrige isso.

Caso Isaac — Segundo Ismerin, o projeto não toca nada no que diz respeito a supressão de dinheiro para campanha, hoje obrigatório em 30%, o mesmo quantitativo das cotas:

– O projeto não buliu em nada de grana. Isso não existe.

Ele diz que a legislação eleitoral precisa de outros reparos. Citou, por exemplo, o caso do ex-prefeito de Juazeiro, Isaac Carvalho (PCdoB), que disputou a eleição sub judice, teve mais de 100 mil votos como candidato a deputado federal, mas perdeu o direito de assumir o mandato por estar condenado em segunda instância:

– Mas os votos dados a ele foram válidos. Ajudaram a eleger outro. Está certo?

Cocorobó, o cinquentenário

Os 50 anos do açude de Cocorobó, que submergiu grande parte da Velha Canudos, palco principal da Guerra de Canudos, vão ser lembrados amanhã com intensa programação pelo Campus Avançado da Uneb.

O professor Luiz Paulo Neiva, que dirige o Centro de Estudos Euclides da Cunha, diz que o lago do açude tem 2.395 hectares e 245 milhões de metros cúbicos de água. Abastece cidades e irriga plantações onde a seca bate forte.

Daniel vota contra reforma

O deputado federal Daniel Almeida (PCdoB) já tem posição firmada sobre o projeto de reforma da Previdência que o presidente Bolsonaro enviou à Câmara: contra.

– A essência do projeto é a mudança na capitalização. O que ele quer é acabar com a Previdência pública. O que se pretende arrecadar não daria para cobrir. É o que está sendo proposto. O resto é bode na sala.

Segundo Daniel, Rui Costa não fez nada disso aqui.

Ex-carlistas no comando

Na posse de Plínio Carneiro no TCM ontem, Marcelo Nilo (PSB), deputado federal, cochichava com Robinson Almeida (PT), estadual:

– Já viu direito a mesa, Robinson? Só tem ex-carlistas. Não tem um dos nossos, nenhum puro-sangue.

Na mesa estavam, além dos conselheiros, todos da era ACM, o senador Otto Alencar (PSD), que já foi conselheiro na casa, e o vice-governador João Leão, representando Rui Costa.

Plínio Carneiro diz que vai olhar os prefeitos de perto

Logo após tomar posse ontem como presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), o conselheiro Plínio Carneiro disse que já tem uma estratégia claramente definida para a sua gestão:

– Vamos avançar na tecnologia da informação. O TCM já dispõe, mas vamos aprimorar mais ainda, para termos condições de botar os auditores em campo fiscalizando as ações in loco, atendendo com mais rigor as ações que a sociedade reclama.

Uma das queixas dos prefeitos é a de que muitas vezes as obras são realizadas, mas o TCM, no ato de fiscalizar, não vai verificar a obra depois de pronta, e, com isso, acaba cometendo injustiças. Da mesma forma que tem algumas bonitinhas no papel, mas na prática...

