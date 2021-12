Segundo Gabrielli, o governo erra na política dos combustíveis

Diz José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, que a confusão do momento, eclodida com a greve dos caminhoneiros, é a soma de dois fatores, as frequentes altas dos preços de combustíveis e a queda do volume de fretes com a crise econômica:

– O reajuste diário de preços é um absurdo. Isso não é um mercado de padaria. Aqui no Brasil a Petrobras domina 90% do mercado. Nos EUA é outra história, há uma sucessão de pequenas e médias empresas que fazem uma concorrência real, não há hegemonia.

Gabrielli lembra que nem pelo fato de o preço da carne oscilar o dono de um restaurante fica alterando os preços do cardápio e diz que a variação diária de preços e a contração da produção têm uma intenção clara e deliberada, explicitada nas diretrizes da direção:

– É a política de quem quer vender as refinarias, como todas as demais empresas ligadas à Petrobras. Dizem que querem deixar a Petrobras só com petróleo. Ora, com as atividades múltiplas, quando o preço do petróleo cai, ela ganha em outras, como o refino. No curto prazo, pode até parecer bom. No médio, um desastre. Como vai, os acionistas também não ganham. Temos 200 novos importadores de combustíveis.

Ele afirma que a solução dada pelo governo para a crise é ‘paliativa e de curto prazo’.

O país, ultradependente de petróleo, como a greve mostrou, caminha para ficar extremamente vulnerável.

Isidório: ‘Ou para a greve ou vamos comer uns aos outros’

O deputado Sargento Isidório (Avante), que em 2001 foi um dos líderes da greve da PM, apoiou os caminhoneiros que se instalaram na BR-324, em Passagem dos Teixeiras, Candeias, fez vigília com eles na Refinaria Landulpho Alves (onde jogou cambalhotas) e ontem foi convidado pelos grevistas a intermediar um encontro deles no governo.

Mas Isidório diz que toda greve tem princípio, meio e fim e a dos caminhoneiros está na hora de acabar.

– Quando eu vi galinha comendo galinha, porco comendo porco, eu disse: ué, nós é que devíamos estar comendo eles. Tem que parar porque está prejudicando o povo. Se deixar, acabaremos tendo que comer uns aos outros.

Isidório diz que na greve da PM agiu da mesma forma.

– Me ofereceram até promoção, eu não aceitei. Mas quando percebi que a situação complicou, ajudei a parar.

Deputados ficam sem gás

Numa mesa do restaurante da Assembleia o deputado Samuel Junior (PDT) explica por que ainda não havia tido sessões esta semana:

– Muitos deputados foram para o interior e não conseguiram voltar por falta de combustível.

Targino Machado (DEM), presente na mesa, entrou em cena com a ressalva:

– Menos para Coronel, que mora em Salvador, anda acima e abaixo com Rui Costa e não pisa aqui.

Rui não curte pesquisas, mas elas lhe situam bem

Rui Costa sempre se disse avesso a pesquisas e tem lá suas razões. Em 2014 ele passou o tempo todo atrás e venceu no primeiro turno. Ou seja, ressalta o próprio, se fosse ligar, jogaria a toalha num jogo que ganhou.

Ok, como expectativa eleitoral nada valem, mas formam um retrato do momento dos humores coletivos e a da P&A, na segunda, 28, divulgada, e a do Instituto Paraná, nesta terça, 29, mostram que o cenário mudou favorável a ele após a desistência de ACM Neto.

Antes, Neto aparecia na frente, mas Rui bem avaliado. Agora, dá Rui no primeiro turno.

Lógico que ainda vem a campanha. E justamente por isso Rui continua não ligando. Vai cumprir agenda intensa até a hora da urna.

