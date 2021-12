Se o futuro do ferry já era ruim, os sinais do pós-Covid são piores

Se no velho normal da pré-pandemia o ferryboat já era palco de monumentais sufocos, na crise, funcionando com restrições, piorou. E a Covid também deixa sua herança maldita também no futuro imediato.

O secretário Marcus Cavalcanti (Infraestrutura) diz que o governo trabalha em duas linhas e também admite que a pandemia força a rediscussão e eventuais mudanças de algumas estratégias.

– Temos que atender ao transporte de veículos e de passageiros. Na pandemia o preço do dólar disparou e o do euro também. Isso altera toda a estratégia que pensamos.

Contratar mais um navio por aluguel, segundo ele, ainda tem ‘um imposto mensal e é alto’.

Mar Grande — Segundo o secretário, a aposta maior no momento é a ampliação da oferta de passageiros. Para tanto, o esforço é para tirar o calo que trava o fluxo em Mar Grande, na maré baixa barco não encosta:

— A licitação da dragagem de Mar Grande está engatilhada. Isso vamos fazer logo. O ferry, adiante veremos o caminho a seguir.

A previsão é a de que com a construção da ponte, cujo contrato tem previsão de assinatura para o próximo dia 20, o fluxo de veículos vai aumentar, e a situação se complicar.

Hoje o ferry, no pique, opera com cinco ferries. Já teve oito. De dois em dois anos cada navio é obrigado a parar para limpeza no casco. Por lá, dias piores virão.

Jacaré, um velho amigo

O jacaré de 30 quilos apreendido anteontem pela polícia ambiental nas cercanias da 3ª Ponte, em Jaguaribe, é velho conhecido dos moradores do Imbuí, especialmente os das cercanias do Parque de Pituaçu.

Eles dizem que a presença de jacarés em casas, também comerciais, não é rara. A sucuri é outro bicho que aparece muito. Estelino Freire, que mora lá na Rua das Codornas, diz que não há registros de ataques a humanos.

O ‘Doido’ não tão doido assim

Você já notou que Sargento Isidório (Avante) deixou de lado a figura do ‘Doido’ que ele sempre alimentou e agora, na campanha 2020, aparece como sério?

É estratégia. Um grupo de assessores dele está levando empresários, e ontem foi dia, para visitar a Fundação Dr. Jesus, em Candeias, o trabalho onde ele cuida de drogados e que não tem nada de doidice.

A ideia é justamente essa, desconstruir o Doido.

Lençóis diz que vai bem

Após 15 dias de reabertura para o turismo, com uma série de exigências que geraram polêmicas, como testes de Covid negativados, Lençóis vai bem, segundo a secretária de Cultura e Turismo, Roberta Ferraz.

– A taxa de permanência das pessoas nos hotéis subiu de três para cinco dias. Passamos a atrair um turista mais consciente.

De modo geral, o feriadão lotou os points. Resta saber como a Covid reage.

Rei Nelsinho, o empresário que virou folclore político

Nelson Roberto Oliveira Silva, o Rei Nelsinho, 61 anos, paraibano de Carrapateira, fez sucesso em Feira de Santana criando a rede de lojas de tecidos Rei Nelsinho, daí o nome.

Se Rei Nelsinho foi bem como empresário, na política tem sido um desastre. Em 2018, já fora do comércio, ensaiou uma candidatura a deputado federal que não foi adiante, mas ele chegou a dar início, não prestou contas e agora, querendo ser candidato a prefeito de Feira pelo PRTB, a Justiça indeferiu. Mas ele bradou que desistiu e proclamou a justificativa:

– Nunca vi tanta perseguição, tanta crueldade, tanta malvadeza dos institutos de pesquisa não colocarem meu nome na lista.

Nem os eleitores lembraram dele. Nunca pontuou.

POLÍTICA

COM VATAPÁ

O acordo

Ano 1976, Ursicino Queiroz, médico respeitado, líder do grupo Jacu, que duelava com o Beija-Flor, do também médico e respeitado Renato Machado, chegou ao bairro de São Benedito, visita casa em casa, entrou numa, um aliado o puxou e cochichou:

– O senhor errou a casa, aí é tudo Beija-Flor!

– Mas eu não vou perder a viagem...

E entrou de braços abertos, sorriso largo:

– Olá! Boa noite!

A galera, assistindo tevê, virou num solene boa noite, ele prosseguiu:

– Me disseram aí fora que eu nem entrasse aqui porque só tem Beija-Flor, mas eu apostei que saio daqui com pelo menos um voto! Saio ou não saio?

O dono da casa:

– É, aqui quem mais gosta do senhor é a Rosa, minha filha, mas ela não pode, porque o marido dela é empregado na prefeitura e é Jacu.

– Eu faço um acordo com Rosa. Ela vota em mim e, se eu ganhar, não demito o marido dela. Topa?

Topou, ele ganhou, cumpriu, Rosa virou amiga.

adblock ativo