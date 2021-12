Se a Seleção quer empolgar, terá que pagar à vista. Perdeu crédito

É explícito o esforço da Globo para resgatar o ôba-ôba em torno da Seleção. Só faltou lançar a campanha do Eu acredito. Nada contra. A montagem da comunicação é inteligente, bem bolada, à altura de quem ganha uma boa fatia dos bilhões que correm numa Copa do Mundo. É via de mão única: tentar empolgar um povo achincalhado por corruptos da política e do futebol.

Uma geração que viu a conquista de cinco Copas do Mundo, tem no futebol a sua gran de paixão entre os esportes, tinha na derrota para o Uruguai em 1950, dentro de casa, por 2 a 1 o seu lamento maior, de repente se viu humilhada por um chocolate de 7 a 1, também dentro de casa.

A triste lembrança vem com o tempero dos estádios superfaturados e a presidência da CBF exercida por alguém que não podia sair do país para não ser preso.

Na matemática — Um estudo da Escola de Matemática da Fundação Getúlio Vargas, do Rio, os gols marcados e sofridos em cada partida das 207 seleções filiadas à FIFA nos últimos quatro anos, revela que o Brasil é o favorito. Tem 21% de chances de sagrar-se campeão com a Espanha, com 13%, e a Alemanha (a do nosso chocolate), com 11%.

Oxalá a Globo consiga sucesso e o matemáticos da FGV vejam os seus prognósticos confirmados. Mas a Seleção vai ter que confirmar isso para depois empolgar. De saída, até agora não deu.

R$ 1,7 bilhão, dinheiro curto

A Justiça anunciou que os 35 partidos brasileiros vão ter R$ 1,7 bilhão disponível para a campanha 2018.

Marqueteiros baianos com expertise em campanhas e seus custos dizem que é muito pouco dinheiro se levado em conta que em 2014, só de recursos oficialmente declarados ao TSE (sem contar o caixa 2), a campanha custou R$ 20 bi.

No jogo limpo, vai prevalecer quem tem trabalho. No sujo, caixa 3, 4 e por aí.

Os camelôs e as camisas

No embalo da Copa, os camelôs de Salvador estão vendendo nas ruas camisas da Seleção Brasileira nas cores amarela, a tradicional, azul, branca, vermelha e preta.

Mas o movimento não é dos mais animadores. Edilson Franco, o Rasta, que trabalha na Avenida Sete, diz que só se a coisa melhorar.

— Na Copa de 2014 chegamos a vender 100 por dia. Agora é 5, 6...

E alguns levam pretas. É o luto no inconsciente coletivo.

A LDO e o Reda que só cresce

Nas discussões sobre a Lei de Diretrizes Orçamentátiras de 2018, o deputado Luciano Ribeiro (DEM), líder da oposição na Assembleia, diz que há contradições flagrantes sobre o que o governo diz e o que faz.

— O governo se compromete a progressivamente acabar com o Reda, mas em 2015 tinha 16.013 e hoje tem 32.255. Faz o inverso.

A oposição quer também botar o turismo como prioridade. Os governistas nem tchum.

Zé Ronaldo e Zé Neto no tititi de Feira de Santana

E Zé Ronaldo (DEM), o principal candidato da oposição ao governo, ganha em Feira de Santana, onde ele foi prefeito quatro vezes?

O prefeito Colbert Martins (MDB) encabeça o rosário dos notáveis que acham que sim:

— Aqui Ronaldo é a obra dele.

O deputado Zé Neto (PT), principal adversário de Ronaldo em Feira, acha que a disputa é trincada, mas admite a popularidade do adversário que ele sempre quis derrotar, sem sucesso, e diz que até muito contribuiu para isso.

— Fizemos em Feira 46 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida, 26 mil delas para pobre, o que tinha de passar pela Prefeitura. Eu fui cabo eleitoral de Ronaldo. Mas prefiro ver o filho vivo, mesmo que em nome dos outros.

