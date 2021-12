Schvartsman, de Brumadinho a Sobradinho, o mesmo princípio

Fábio Schvartsman, presidente da Vale, a dona da Barragem de Brumadinho, que matou 166 e deixou outros 155 desaparecidos (até agora), produziu a pérola da tragédia: disse que a Vale é uma joia brasileira e não deveria ser condenada ‘por um acidente’. Mais:

– A Vale humildemente reconhece que, seja lá o que vinha fazendo, não funcionou.

Singelo, não? Remonta aos anos 70, quando o governo implantava a Barragem de Sobradinho, hoje o maior lago artificial do mundo. O projeto forçou o relocamento de quatro cidades, Remanso, Casa Nova, Pilão Arcado e Sento Sé, com a gritaria dos relocados por conta das baixas indenizações.

Dom José — Fomos entrevistar o presidente da Chesf, Eunápio Peltier de Queiroz. Ele com a palavra:

– Às vezes fico na dúvida: é justo sacrificar 80 mil pessoas (as populações das quatro cidades na época) em benefício de 20 milhões de nordestinos? E concluo: é.

Dom José Rodrigues, bispo de Juazeiro, o arauto dos revoltados, voz tão mansa quanto contundente, com a palavra:

– Dr. Eunápio fala isso porque a família dele não está entre as 80 mil.

– O senhor está querendo dizer que ele fala assim porque a mãe dele não está lá.

– A interpretação é do nobre jornalista.

Brumadinho é uma coisa, Sobradinho é outra, mas o jornalista é o mesmo e a interpretação também. A mãe de Schvartsman não estava lá.

Achachairu, a bola da vez

Introdutor do cultivo da graviola no baixo sul lá pelos anos 80, experiência tão bem-sucedida que tornou o município dele, Wenceslau Guimarães, o maior produtor do Brasil, o ex-prefeito Carlos Leão está empenhado em nova experiência no ramo: está levando para lá o achachairu, fruta boliviana pouco conhecida aqui, muito apreciada por quem conhece:

– Vai dar certo. Quem prova jamais esquece.

Marcell mira Conquista

Zé Raimundo (PT), duas vezes prefeito de Vitória da Conquista, reeleito deputado estadual com 35.855 votos lá, encontrou o colega Marcell Moraes (PSDB), pouco conhecido no trecho, que abocanhou 9.277 no município com as redes sociais, em defesa dos animais.

– Diga aí, prefeito.

– Quando eu trabalhava no Mc Donald’s dizia que ia ser vereador em Salvador e todo mundo dava risada.

Marcell diz que vai encarar.

Caixa baixa, o caixa da folia

Nas reuniões preparatórias do Carnaval 2019, ACM Neto tem recomendado aos seus auxiliares a mesma qualidade de 2018 com a redução dos custos. O propósito tem a ver. A Caixa Econômica, que ano passado patrocinou a festa, está fora porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, proibiu bancos oficiais de bancar eventos festivos.

O baque é significativo, mas nem por isso a festa muda. Aliás, folião nem nota.

Tinôco aplaude a reação hoteleira, com ressalvas

Cláudio Tinôco, secretário de Turismo em Salvador, diz que a reação da hotelaria da capital, com o crescimento dos índices de ocupação e da diária média, tem de positivo o fato de que estanca o fechamento de hotéis, que foi grande, mas ainda há muito a fazer.

Ele cita que a pauta da vez é a questão do aluguel de imóveis por plataformas digitais, as chamadas Airbnb, que arrebentam os hotéis e ainda trazem um problema adicional, a alta dos preços dos aluguéis como um todo.

– Estamos maturando um projeto para mandar para a Câmara. O problema é mundial. Paris, na França, já encontrou o ponto de equilíbrio entre a hospedagem de turismo, os hotéis e quem reside na cidade.

