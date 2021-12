São José não mandou chuva e o São João pode ser de milho pouco

A chuvarada que atingiu Salvador e alguns pontos do sul da Bahia deixou os moradores do semiárido baiano morrendo de inveja. A deputada Fátima Nunes (PT), que acompanha de perto o dia a dia da banda nordestina do sertão baiano, diz que só em Tucano deu uma chuvinha tipo sereno da madrugada e só. Nada mais.

– Estou com os joelhos ralados de tanto rezar para São José nos mandar chuva e não fui atendida. Isso quer dizer que muito provavelmente teremos um São João com pouco milho na mesa.

Agressões —Diz Fátima que as chuvas deste ano foram bastante escassas. O suficiente para encher alguns açudes, como Cariacá, em Monte Santo, mas não ao ponto de deixar o sertão verdejante. Será que São José abandonou o sertão?

– Não, nós é que estamos tirando as condições para São José nos ajudar. Se vai plantar milho, desmatam a caatinga. Se vai plantar soja, também desmatam. Estão matando o semiárido também, e o que já é delicado fica pior.

Na seca que agora atinge a Bahia, algumas novidades ruins. A lagoa de Aporá, por exemplo, que nunca secou, agora sente o baque. Secou pela primeira vez na história.

Segundo Fátima, as notícias que chegam não são boas. O El Niño vem aí para manter a seca.

– No sertão o pessoal está botando o Santo Antônio de cabeça para baixo. O sertanejo acredita que isso ajuda.

Águas caem no samba de roda

Barro Alto, na região de Irecê, faz hoje o Festival das Primeiras Águas, uma grande festa, segundo o deputado Jacó (PT), que não perde uma, para celebrar o período em que a caatinga começa a hibernar, em torno de seis a oito meses.

Tem reisados, repentistas, samba de roda e afins, um festão que atrai gente de toda a região. Segundo ele, antes era em outubro, no início das chuvas, daí o nome, agora resolveram fazer no fim.

Estrada do Feijão, o terror

O deputado Pedro Tavares (DEM) diz ter passado a semana horrorizado. Semana passada deu um volteio pelo interior e ouviu relatos tenebrosos sobre a ação de bandidos na Estrada do Feijão, mais no trecho entre Ipirá e Porto Feliz.

– Os bandidos atacam de noite e de dia. Simplesmente apontam armas pesadas e mandam o passante parar. Ouvi lá uma mulher tão traumatizada que só anda na estrada sob escolta.

Comissões da Alba estão embolando nos horários

Com dez comissões permanentes e seis temporárias para funcionar às terças e quartas pela manhã, os deputados estaduais baianos passaram a enfrentar um problema: a correria de uma para outra a fim de dar presença, já que quase sempre há choque nos horários.

Como tornaram-se palco de grandes debates, às vezes uma em que a pauta é mais acalorada mata a outra. E os que sobram reclamam, como diz o deputado Robinson Almeida (PT), vice da Comissão de Desenvolvimento Urbano:

– O problema é que estamos tendo horas de menos. Temos que resolver isso.

Paulo Câmara (PSDB), presidente da mesma comissão, diz que uma das ideias é fazê-las funcionar segunda à tarde, hoje dia morto.

Impeachment em Cabrália

A Câmara de Santa Cruz Cabrália, na Costa do Descobrimento, instalou uma comissão de inquérito para apreciar o pedido de impeachment do prefeito Agnelo Santos (PSD).

A acusação: o prefeito descontava dos servidores na folha de pessoal valores referentes a empréstimos consignados, mas não pagava aos bancos, que agora estão cobrando deles na Justiça.

O caso foi denunciado também pelo Ministério Público.

Política com Vatapá

Felicidade

Conta Sebastião Nery que em 1962, governador da Bahia pela terceira vez, Juracy Magalhães, ou Jota Eme, como o chamavam, resolveu se candidatar a senador pelo Rio de Janeiro (na época podia).

Foi um fiasco. Elegeram-se Gilberto Marinho e Aurélio Viana. Mourão Filho e Juracy perderam, sendo que o governador baiano ficou em quarto lugar, votação pífia.

Voltou fragorosamente derrotado, mas os amigos tentaram amenizar a coisa, preparando para ele uma calorosa recepção no aeroporto de Salvador.

Chegou de cara amarrada, segundo Nery, ‘uma fera sem voto’, a imprensa se aproximou, ele se esquivou:

– O que eu tinha a dizer, já disse no Rio. Fui candidato lá. Aqui, volto ao meu governo, ao trabalho.

Newton Moura Costa, jovem repórter da Rádio Sociedade da Bahia, perguntou alto:

– Governador, como o senhor se sente derrotado?

E Juracy:

– Muito feliz, imbecil!

E deu um tapa no microfone.

