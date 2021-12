Salvador Praia será demolido segunda

Fechado há mais de dez anos, o Salvador Praia Hotel, em Ondina, finalmente tem um destino definido: vai ao chão. A demolição começa segunda-feira, 13, (9h30), com pompas. ACM Neto e representantes da empresa Moura Dubeux vão anunciar o que será feito na área: o mais provável, um empreendimento empresarial e residencial.

Um projeto anterior a prefeitura recusou. Achou que não estava compatível para o que se quer, em termos visuais, na orla de Ondina. A Moura Dubeux refez.

Contrapartidas - As contrapartidas entre prefeitura e a empresa já foram acertadas pelo secretário de Desenvolvimento e Urbanismo, Sérgio Guanabara.

Entre elas está a liberação do acesso à praia para a população, construção de um passeio beirando a faixa de areia e fazendo a ligação até o Clube Espanhol e obra de contenção de uma encosta próxima, além do pagamento de uma cota para a construção de habitações de interesse social, algo previsto no PDDU.

Otto em dia de abraço fraterno

Um vídeo está bombando no extremo sul. Nele, o senador Otto Alencar, ao lado do prefeito de Eunápolis, Robério Oliveira (PSD), abre dizendo:

– 12 de maio, Dia das Mães, estou aqui com Robério, quero mandar um abraço fraterno para todas as mães de Eunápolis.

A questão: a Operação Fraterno, da PF, em fins de 2017, afastou Robério, a mulher dele, Cláudia Oliveira, prefeita de Porto Seguro, e o irmão dela, Agnelo Santos, de Cabrália.

Na pendenga de Barreiras

Zito Barbosa (DEM), prefeito de Barreiras, já tem um adversário potencial para as eleições do próximo ano: o deputado estadual Antônio Henrique Filho (PP):

– Pode escrever aí: sou candidato, sim.

Em 2016, Zito, com apoio da deputada Jusmari Oliveira (PSD), derrotou Antonio Henrique, o pai, então prefeito. Antonio Henrique, o filho, está se articulando com Tito, o vereador que virou deputado federal.

Em Salinas há controvérsias

Pergunta de Josilene Santos, de Pirajuia, povoado de Jaguaripe: por que em outros municípios esse negócio de limites territoriais se resolve e a ideia de Jaguaripe passar para Salinas os povoados de Pirajuia, Mutá e Cações dá tanta celeuma?

Simples, minha cara. A Constituição exige que em tais casos seja feito plebiscito nos dois municípios envolvidos. Onde ninguém questiona, até passa. No caso em apreço, tem quem não goste.

Em Ilhéus, Nazal reintegra demitidos e tira secretário

O furdunço que o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, o Marão (PSD), provocou ao viajar para os EUA sem passar o cargo ao vice, José Nazal (Rede), ganhou novo capítulo.

Nazal ontem se investiu do mandato, demitiu o secretário de Administração, Bento Lima, homem da confiança de Marão que estava respondendo pela prefeitura, também a funcionária Wilane de Freitas Santos Navarro, que se recusou a publicar a ascensão dele no Diário Oficial, e cumpriu a decisão da desembargadora Sílvia Zarif que determinou a readmissão dos 268 servidores demitidos em janeiro por Marão.

A expectativa em Ilhéus é grande. Dizem lá que Marão apressou a volta dos EUA e deve chegar hoje. Aguardemos o próximo capítulo.

REGISTROS

Turismo em pauta

Fausto Franco, secretário de Turismo, vai terça (8h30) à Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio-BA conversar com empresários do ramo. José Manoel Garrido, coordenador da CET, diz que o setor quer saber o que fazer após a falência da Avianca.

Prêmio contra o crime 1

Os 18.180 policiais militares e 3.668 policiais civis, 1.299 peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e servidores da SSP, num total de 23.212, vão dividir a bolada de R$ 33,9 milhões que o governo vai liberar hoje. É o prêmio pela redução do número de homicídios na Bahia no segundo semestre do ano passado.

Prêmio contra o crime 2

O mínimo que cada um vai receber é de R$ 371 e o máximo de R$ 2.476. No segundo semestre de 2017 foram 3.025 vítimas de crimes violentos letais intencionais. Já no mesmo período de 2018, foram 2.548, ou 477 a menos.

Estação meteorológica

Enfim, Teixeira de Freitas ganhou a sua estação meteorológica de superfície, equipamento fundamental para a operação do aeroporto local, um pleito do prefeito Temóteo Brito. A instalação começou terça. A obra, de R$ 2 milhões, teve o dedo da deputada Lídice da Mata (PSB).

adblock ativo