Salvador lidera o ranking das bem administradas. Neto tem mais gás

Se ACM Neto já é tido (ao lado de Rui Costa) como um dos grandes cabos eleitorais em Salvador para 2020, ganhou mais gás para vitaminar no palanque de 2020: entre as capitais brasileiras avaliadas pelo Ranking de Gestão Fiscal da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) Salvador ficou em primeiro lugar.

O índice é calculado com base em autonomia financeira, gastos com pessoal, liquidez e capacidade de investimentos. O estudo aponta que de 5.570 municípios, 3.054 (57,2%) não planejaram o orçamento de forma eficiente, 1.121 terminaram 2018 sem pagar tudo o que gastaram e 2.511 destinaram apenas 3,1% da receita para investimentos.

Neto festeja – Eduardo Eugenio Vieira, presidente da Firjan, diz que isso demonstra a necessidade de mudanças estruturais no País.

– Não podemos perder a oportunidade de aprofundar o debate sobre a estrutura federativa do Brasil.

A pior entre as capitais é São Luiz do Maranhão, seguida do Rio de Janeiro. Mas Salvador, que em 2012 estava no fundo do poço, em 24º lugar, pulou para primeiro. E ACM Neto solta os seus foguetes:

– Esse resultado é uma prova irrefutável do equilíbrio fiscal em nossa cidade. A nossa responsabilidade tem nos permitido transformar a cidade com obras e melhorar a vida dos que mais precisam.

E é para festejar mesmo. A Firjan diz que no conjunto, o cenário é de crise fiscal.

Parte do PSL fica no PRTB

Hilton Santos, vice-presidente do PSL de Bolsonaro na Bahia, no embalo da briga do partido em nível nacional, bandeou para o PRTB do vice-presidente Mourão.

Segundo Rogério da Luz, o presidente do PRTB, a debandada é bem maior:

– Muita gente está migrando de lá para cá.

Aliás, Da Luz e o ex-prefeito João Henrique (que disputou o governo pelo PRTB e foi o arauto de Bolsonaro na Bahia), foram jogados para escanteio.

Republicanos pedem espaço

O deputado José de Arimatéia, já proclamado pré-candidato à prefeitura de Feira de Santana, diz que o Republicanos, o antigo, vai brigar por mais visibilidade também em Salvador, onde é aliado de ACM Neto.

– Temos em Salvador as vereadoras Ireuda Silva e Rogéria Santos e Isnard Araújo, que é do PHS, mas integra o grupo. E nós achamos que merecemos.

A vice de Bruno Reis?

– Ainda não sabemos.

Toinho do Camarão só vai saber agora se o óleo melou

Antônio Silva Azevedo, o Toinho do Camarão, 62 anos de idade, há 47 anos ininterruptamente no mar pescando camarão, dono de barcos e de um frigorífico em Valença, diz que só agora terá condições de saber se o desastre do óleo atingiu o crustáceo. Por um detalhe. O período do defeso terminou ontem e quando começou, em 15 de setembro, o problema ainda não havia chegado à costa baiana:

– Só agora os barcos vão ao mar, mas eu particularmente não acredito em problemas.

O óleo navega abaixo da superfície e bate na praia, mas o camarão é apanhado no fundo do mar, na lama, a três ou quatro quilômetros da praia, a profundidades de dez metros ou mais. Não parece ter muita lógica.

REGISTROS

Lençóis sem óleo

Lençóis, na Chapada Diamantina, ganhou o Prêmio Melhores Destinos 2019, na categoria de localidades nacionais. A premiação é promovida pelo site Melhores Destinos. Votaram 25 mil internautas que fizeram viagens. Se a votação fosse agora, nesses tempos de óleo no litoral, seria goleada.

Litoral com óleo

No litoral baiano, donos de hotéis e pousadas estão comendo o óleo que se sabe lá quem mandou, pagando caríssimo. Muitos turistas anteciparam a volta e outros tantos cancelaram reservas. Só se dá bem hotel que tem piscina à beira-mar.

É fogo mesmo

E já que falamos em Chapada, enquanto o problema nas praias é óleo, lá é fogo. Novo incêndio está infernizando Rio de Contas. O problema maior é na Serra das Almas.

Benefício da saudade

Já dizia Octávio Mangabeira que cadeia e cemitério não se deve inaugurar, mas o prefeito de Livramento de Nossa Senhora, José Ricardo, o Ricardinho, não dá bola para isso. Amanhã, Dia de Finados, vai inaugurar o Cemitério Municipal Jardim da Saudade, com a ressalva: é espaçoso, com seis mil jazigos.

