Rui vai fechar agenda da correria no forró. Depois vira candidato

Rui Costa fechará 6 de julho (a data é 7, mas ele antecipou) o período em que pode transitar como governador de caneta em punho pelos quatro cantos da Bahia.

Dali em diante, transitar pode, mas tem que ver onde e como. Não pode participar, por exemplo, de inaugurações de obras, não pode aumentar despesa com pessoal, não pode tomar empréstimo, e por aí vai... Nem por isso a caneta deixará de estar no bolso, o que dá uma imensa vantagem sobre os adversários.

Ironias - Quem sabe usar a caneta dentro das regras simplesmente tripudia sobre os adversários. ACM Neto sabe, e em 2016 esmagou os adversários. Rui também sabe. Quer ver uma? Apesar da crise e dos apertos, guardou uns R$ 200 milhões para distribuir convênios com prefeitos.

Aí entra em cena uma sucessão de curiosas ironias no atual cenário baiano.

Primeiro, Rui Costa sempre se disse contra a reeleição, agora vai para uma. E sempre se disse avesso a pesquisas, até porque, se fosse ligar para as tais, agora não seria governador. Até das últimas, que o colocam com larga vantagem sobre Zé Ronaldo, o segundo colocado, desdenhou. Evitou comentar. Mas sorriu largo, ao ver os bons índices de aprovação.

E Zé Ronaldo, agora vítima de topar pela frente o peso de uma máquina pilotada por um governante bem avaliado, não pode reclamar da regra. Afinal, ele já desfrutou de tal privilégio em Feira.

O PT se fixa na ‘ideia’ Lula

Ao ser abordado sobre o porquê da insistência do PT em manter a candidatura de Lula, mesmo estando ele preso, e com chance zero de ser candidato até a hora do voto, Jonas Paulo, secretário-adjunto do diretório nacional do partido, diz que a história não é bem assim:

- Não é Lula que está em jogo, é uma ideia, que rumo o Brasil quer tomar. A corrupção era o carrapato. E agora para matar o carrapato estão matando o boi.

Tolerância zero em Cruz

O promotor Adriano Marques, de Cruz das Almas, criou furdunço na cidade. Esta semana, ele publicou uma recomendação para que bares e restaurantes locais não usem som até que a prefeitura ateste que está tudo como manda o figurino. Também pede a fiscalização de cadeiras nas ruas.

Agitou Cruz, uma cidade universitária. Se diz que o problema partiu de uma queixa de moradores da rua da Estação e contaminou tudo.

Novo Triunfo, o mais pobre

A Rede TV mandou equipe para Novo Triunfo gravar mais um episódio da série Documento Verdade. Pauta: próximo a Jeremoabo, região de Paulo Afonso, o município baiano foi apontado pelo IBGE como o que menos produziu riquezas no País, com um IDH pior do que alguns países da África.

Lá, a torcida é para que as autoridade olhem para eles. A área, terra onde andou o cangaceiro Lampião, também é das mais secas da Bahia.

Euclides e o projeto do botijão de gás que sumiu

O deputado Euclides Fernandes (PDT) apresentou na Assembleia um projeto de lei que obriga as revendedoras a pesar o botijão na vista do comprador, para comprovar o quantitativo do gás de cozinha, ou ver se ele contém os 13 quilos que dizem que cabe no recipiente.

Há controvérsias sobre a constitucionalidade da iniciativa, uma vez se dizer que deputados estaduais não podem legislar sobre relações de consumo. Mas o fato é que o tal projeto simplesmente sumiu. Ou melhor, alguém pediu vistas e, literalmente, o tirou de cena.

No embalo da greve dos caminhoneiros, Euclides anda correndo atrás de localizar o projeto, ou identificar quem deu fim. Até lá, suspeita que o lobby do gás está na área.

Registros

De mal a pior 1

Dizem nas redes sociais que a greve dos caminhoneiros começou bem e acabou mal, descambando para a violência. Pior foi o governo, que começou mal e termina pior. Mal a greve acabou, já anunciou novo aumento na gasolina.

De mal a pior 2

No festival de memes e comentários há algumas colocações plausíveis. Exemplo: o que esperar de um governo desmoralizado e já na fase de contagem regressiva?

Rio Sapato

No embalo da Semana Mundial do Meio Ambiente, a Salva (Sociedade dos Amigos do Loteamento Vilas do Atlântico) realiza domingo (10h), na confluência das avenidas Praia de Copacabana e Praia de Itapuã, uma manifestação contra a poluição do Rio Sapato. Tudo será filmado, documentado e enviado ao governo.

Arrecadação

Hilton Coelho, vereador em Salvador pelo PSOL e candidato a deputado estadual, inaugurou em 2018 o processo de arrecadação eletrônica na Bahia. Diz achar muito natural, até porque o lema do partido sempre foi recusar doação de empresas.

