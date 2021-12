Rui reúne deputados para lavar a roupa suja e dar a fórmula 2020

Rui Costa tomou o café da manhã ontem com deputados estaduais da base aliada, encontro que tinha dois propósitos, ajustar os ponteiros, ou lavar a roupa suja, e estabelecer as diretrizes para o jogo dele, governador, em 2020.

Das queixas, duas.

1 — Deputados reclamam muito que Rui não os recebe e nem aos prefeitos. Ficou acertado que a partir de agora ele vai criar uma agenda para atender prefeitos.

2 — Eduardo Salles (PP) reclamou que no interior os terceirizados de colégios só quem indica é o PT. Rui disse que nessa área, a do pessoal que auxilia na educação e em postos de saúde, não fez politicagem. Só buliu por necessidade e deixou tudo como estava. E fez a ressalva que recebe algumas queixas, como da Cerb, administrada pelo PP (partido de Eduardo).

— Chegam se queixando a mim que lá, ou é do PP ou não abre o poço. Eu não vou ficar dando ouvido a essas coisas.

Ou seja, não disse, mas deixou explícito, que tem mais o que fazer.

Campanha — Rui também delineou a linha da sua posição pelo interior afora:

1 — Onde o embate for com a oposição, casos de Feira de Santana e Conquista, sobe no palanque do aliado.

2 — Onde tiver dois do governo e um da oposição vai para o palanque do governista que estiver mais forte.

3 — Onde a peleja for entre aliados do governo, simplesmente cai fora.

Protesto na hora errada

Atento aos humores predominantes no planeta por conta do coronavírus, o jornalista Eliezer Varjão conta um detalhe que mostra alguns segmentos do Brasil totalmente na contramão do momento:

— Se na Itália o país está todo travado, não se permite aglomerações nem em funerais, como é que aqui estão convocando um protesto anti-Congresso para o dia 15?

Pois é. Parecem não ver que devagar e sempre a presença do corona só cresce.

Marcell, agora ‘dos Animais’

Um dispositivo do regimento interno da Assembleia permite que os deputados coloquem outros nomes, que não apenas o próprio, para formar a identidade parlamentar.

Assim é que todos os 10 deputados do PT têm Lula no sobrenome, como Rosemberg Lula Pinto.

Foi por aí que o deputado Marcell Moraes (PSDB) inovou. Agora é Marcell dos Animais. Diz que do jeito que ele trata as pessoas é até melhor.

Mirela bota o time na rua

A deputada Mirela Macedo (PSD) vai botar o pé na estrada para enfrentar nas urnas este ano a prefeita Moema Gramacho (PT), de quem foi vice em 2016, e o empresário Teobaldo Costa (DEM), por acaso, ex-marido dela.

Ela diz que está conversando com o PP de João Leão e mais alguns partidos:

— Vou à luta, sim. Lauro de Freitas tem muitos problemas de mobilidade, de saneamento. Acho que podemos pautar essa agenda.

Tribunais de Contas tentam jogar a educação para cima

Se Ciro Gomes estará hoje em Salvador para ver Leo Prates, por mera coincidência (ou não?), o irmão dele, Ivo Gomes, prefeito de Sobral, no Ceará, também vem, para falar a conselheiros de tribunais de contas do país que participam na Assembleia do seminário Educar é da Nossa Conta, promovido pelos baianos TCE e TCM. Ele vem porque Sobral é o melhor Índice de Desenvolvimento Educacional do Brasil (Ideb). Vem contar cá como se faz lá.

O seminário, segundo Gildásio Penedo, presidente do TCE baiano, tem a pretensão de contribuir para virar o jogo.

— Se os recursos são os mesmos, por que não temos os mesmos resultados?

Plínio Carneiro, do TCM, vai no mesmo tom:

— Isso requer ampla discussão com a sociedade.

REGISTROS

Mulheres magistradas 1

Levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre a presença feminina na magistratura revela dados interessantes. Na Bahia, as 258 mulheres representam 43% dos juízes na Justiça estadual. A média nacional é de 38,8%

Mulheres magistradas 2

Em termos da participação feminina na magistratura a posição da Bahia entre os Tribunais de Justiça do país também é boa: 29 ou 47% dos desembargadores, são mulheres. Só fica atrás do Pará (57%). A média nacional é 20%.

Efeito cascata

O jornalista Paulo Bina, chefe da Assessoria de Comunicação da Assembleia, voltou da Espanha e Portugal segunda dizendo que por lá, pelo corona tudo normal. Aqui bateu o noticiário de que em Madrid o corona está pegando. Observação de um amigo: ‘Bina corre o risco de ser evitado’.

Camarb em cena

A Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial (Camarb) oficializa sua entrada no mercado de Salvador amanhã (18h30) no Yatch Clube da Bahia. O evento terá as presenças de representantes da OAB-Ba, do professor e advogado Fredie Didier Jr. e do presidente nacional da Camarb, Augusto Tolentino de Medeiros.

