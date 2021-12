Rui presidenciável em 2022? O papo está aí, mas ele nem tchum

Dizem que o Brasil, com esse calendário de eleições de dois em dois anos, incrustou na alma dos políticos a discussão política com foco único, a próxima eleição (como se discussões sobre política fossem só isso).

Assim o é que mal os eleitos do ano passado completaram quatro meses de mandato, já se fala em 2022. Uma pérola, vez que a próxima eleição, a do ano que vem, ficou restrita, ao que parece, para os atores municipais, sempre coadjuvantes no processo, agora mais que nunca.

A chapa - Assim o é que alguns, como o deputado federal Marcelo Nilo (PSB), dão até a chapa governista como pronta e acabada:

- A chapa na Bahia é Otto governador, Rui senador, ou presidente, o vice do PSB ou do PCdoB e João Leão com o mandato-tampão (no governo).

Otto ri, Leão diz que ainda é muito cedo, o negócio agora ‘é governar’, e Rui não dá trelas. Diz que a ideia do momento é ‘trabalhar pela Bahia’.

O nome de Rui como presidenciável do PT é sempre citado pela mídia nacional e tem a ver. A Bahia e o Piauí são as experiências petistas tidas como as mais bem-sucedidas em todo o Brasil.

Como o Piauí é um estado pequeno, do ponto de vista petista, Rui ganha relevância. Mas, convenhamos, para ele é apenas boato a favor, e boato a favor, como dizia Tancredo Neves, não se desmente. Já ACM Neto diz que é candidato ao governo em 2022. A razão é elementar: nada a perder.

Queixas contra o RH Bahia

O RH Bahia, novo modelo de gestão de pessoal com base digital, adotado pela Secretaria de Administração do Estado, tem sido alvo de queixas de funcionários aposentados da Assembleia.

O que dizem: está errando muito os quantitativos de pagamentos, sempre a menos, contra o servidor.

A Assembleia tem hoje 255 servidores aposentados, a maioria queixosa. Outros 138 estão no gatilho, prestes a aposentar.

A disputa em Madre de Deus

E já que o papo político pela Bahia afora é 2020, em Madre de Deus, menor município baiano, mas rico com dinheiro do petróleo, não é diferente.

Em 2016 o prefeito Jefferson Andrade (DEM) derrotou Dailton Filho e, agora, ajudou a eleger Nilton Bastos Júnior, o Niltinho (PP), deputado estadual. E Niltinho é candidato?

– Convenhamos, é muito cedo para se falar nisso.

Já viu? Quando entra nessa do contudo, porém, todavia, crave aí: é.

Paulo Bonfim fica no PCdoB?

Depois da saída do ex-prefeito Isaac Carvalho, o PCdoB, que faz de Juazeiro, a maior cidade que o partido governa no País, a sua vitrine nacional, vai perder também o prefeito Paulo Bonfim, amigo de Isaac?

Os dois deputados estaduais juazeirenses, Zó, que é do PCdoB, e Roberto Carlos (PDT), acreditam que não.

Uma ressalva: o governo deu agora uma ajuda de R$ 6 milhões a Paulo. Dizem que foi a mão do PCdoB.

Talita cobra de Dayane a nova política para o PSL

A deputada estadual Talita Oliveira não esconde a sua insatisfação com a colega federal Dayane Pimentel, presidente estadual do PSL, ambas eleitas no embalo da onda Bolsonaro, que permeou nas eleições do ano passado nos quatro cantos do Brasil, na Bahia também:

– Eu sou da nova política. Se fosse para fazer a velha política, eu estaria em outro partido. Dayane precisa escutar os colegas, dialogar. Mas não. Fica aí fazendo o que bem quer, como nomear o marido (secretário de ACM Neto).

As duas não se bicam desde o início. Logo após a posse, Dayane disse que Talita foi para a 3ª Secretaria da Assembleia por uma articulação dela, algo prontamente negado. Capitão Alden, o outro eleito do PSL, fecha com Talita.

REGISTROS

Educação digital 1

Com direito a brindes a distância regado a vinho do Porto, pesquisadores brasileiros e portugueses lançam terça o livro Inovar para a Qualidade na Educação Digital. O encontro será transmitido via web de sete cidades no Brasil e Portugal. Em Salvador, o point será na Faculdade de Educação da Ufba.

Educação digital 2

O lançamento será simultâneo em Portugal – Lisboa, Porto e Aveiro, das 15h às 16h30. No Brasil, além de Salvador, Florianópolis, São Paulo e São João Del Rey, das 11h às 12h30. O livro é publicado pela Universidade Aberta (UAB), instituição de ensino superior público a distância de Portugal. Reúne seis artigos, entre eles um do baiano Nelson Pretto (Ufba).

Imprensa reage

Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Sindicato dos Jornalistas (Sinjorba) e Movimento Comunicação pela Democracia (MCD) divulgaram nota dizendo que a intenção do governo de cortar 30% das universidades federais ‘causa preocupação não só à comunidade acadêmica, mas a toda a sociedade’. A nota ressalta que ‘as universidades são fundamentais no combate às desigualdades’.

