Rui pede reajuste de alíquota e vai extinguir 1.500 comissionados

Rui Costa mandou ontem para a Assembleia o projeto que aumenta a alíquota previdenciária de 12% para 14%. Diz ele que tem que ser. O déficit da Previdência hoje é de R$ 4 bilhões e, se deixar do jeito que vai, em 2022, ao final do segundo governo dele, estará em R$ 8 bilhões, o dobro, algo inviável.

Hoje, Rui manda o outro projeto, o da reforma administrativa do Estado. Ao que parece, aliviou a pretensão inicial de extinguir uma sucessão de empresas.

Estão certos que serão extintas a empresa que administra o Centro Industrial do Subaé (CIS), em Feira de Santana, e também a Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Sudic). Sobre outras empresas, até ontem, nada fechado.

Na máquina — Na máquina governamental a pancada vai ser forte. De 13 mil cargos comissionados existentes na máquina estadual, hoje 1.500 vão ser extintos em todos os setores.

Em outro projeto, Rui faz o ajuste das Constituições Federal e Estadual. A PEC por ele encaminhada estabelece o salário do governador, hoje em R$ 22,4 mil.

Na máquina estatal, 2.500 servidores ganham mais do que o governador hoje. E com o reajuste que a Justiça se deu, aumentando o teto para R$ 39 mil, eles teriam de aumento em torno de R$ 9 mil. Óbvio que muita gente vai espernear, mas a forte pressão de sindicatos, bases do PT, deu uma boa aliviada.

Zé Rocha vai a Bolsonaro

Zé Rocha, o deputado federal baiano que é líder da bancada do PR na Câmara, diz que o encontro dos 41 deputados e quatro senadores do partido com Bolsonaro vai ser semana que vem.

– O encontro será fundamental para o governo detalhar o seu plano e falar das medidas que dependerão da análise do Legislativo.

Zé Rocha diz que apoiou Rui Costa e votou em Fernando Haddad. O futuro com Bolsonaro, Deus proverá.

Salvador, o point cubano

Tudo indica que o governo cubano levou a sério a história de que Salvador e Cuba têm muitas semelhanças, por conta da negritude baiana.

Tanto que definiu Salvador como ponto de partida dos cubanos do Mais Médicos que estão voltando de todos os pontos do País.

Por aí, ontem partiram dois voos, um às 20h e outro às 21h30. Amanhã serão mais dois, domingo também, até esgotar um conjunto de 8,5 mil pessoas.

Pauta-bomba bomba no zap

No grupo do zap Jornalistas pela Democracia, que congrega simpatizantes da esquerda, saiu o meme:

Funcionalismo Público da Bahia DIZ NÃO

* Aumento da alíquota da Previdência.

* Privatização.

* Ao reajuste zero.

Oldack Miranda, que ao lado de Emiliano José, foi autor do livro Lamarca, o Capitão da Guerrilha, ressalva:

– Mas precisam informar de onde tirar o dinheiro.

Bellintani e Ricardo David, um Ba-Vi e dois destinos

Na ausência de nomes na banda de Rui Costa de prefeituráveis competitivos na disputa da prefeitura de Salvador, o nome de Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, é sempre citado como boa opção. Ele sabe, descarta a conversa, pelo menos por enquanto.

– O meu mandato na presidência do Bahia termina no final de 2020. E o meu foco é o Bahia.

Viu? Não disse nem que sim, nem que não. Lembrete: Bellintani já foi secretário de ACM Neto, mas na disputa do Bahia teve o apoio de Sidônio Palmeira, marqueteiro do PT, e de Jaques Wagner.

No Ba-Vi dos presidentes do Vitória também vai mal. Enquanto no Bahia querem puxar Bellintani para cima, no Vitória querem que Ricardo David vá andar como símbolo de fracasso.

