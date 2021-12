Rui pede a união dos governistas. E afirma que não quer aventuras

Rui Costa fez um apelo para os deputados governistas: se entendam para evitar aventuras. Em último caso, sugeriu ele, se não houver consenso, que se faça uma votação entre a bancada e quem ganhar leva.

Os governistas na Assembleia são 42 hoje, sobem para 45 com os novos mandatos. A oposição encolheu de 21 para 18. PP com seis deputados mais PCdoB com cinco e PDT com três contabilizam 16 votos que podem ser 18, em favor de Nelson Leal.

O PT, com 10, tem Rosenberg Pinto que quer; o PSD, com nove, tem o nome de Adolfo Menezes; e o PSB, com quatro, Alex Lima. Todos se dizem no páreo, mas os partidos ainda não se posicionaram.

Pauta Principal

Rui quer evitar problemas na base parlamentar por razões elementares. Nada tem a ganhar. Até porque muito vai precisar da Assembleia em projetos que prometem render muito alarido, como a extinção de empresas.

Diz Rosenberg Pinto que Rui sinalizou que quer uma solução negociada. A eleição é em fevereiro, quando os novos deputados assumem. E já vão entrar dando duro, com pautas-bomba.

O déficit da Previdência atingiu R$ 4 bilhões este ano e a expectativa é a de que em 2019 atinja R$ 4,3 bilhões, simplesmente R$ 300 milhões a mais. Ou seja, Rui vai fechar 2018 com problemas de caixa e as providências para 2019 urgem. O jogo é resolver logo os probleminhas.

Com Nelson fechado

O deputado Samuel Júnior (PDT) diz que o apoio declarado a Nelson Leal (PP) na disputa pela presidência da Assembleia é um caminho sem volta:

– Eu, quando fecho, fecho mesmo. Se não houver entendimento, vamos para o bate-chapa. Só não voto em Nelson se ele desistir.

Rui Costa pediu a união e, em último caso, fazer uma votação na bancada governista. Samuel diz que se todos concordaram...

Para Ivana, a saída é mulher

Na China, participando de evento patrocinado pela União Nacional de Legislativos Estaduais (Unale), a deputada Ivana Bastos (PSD) diz estar acompanhando atentamente toda a movimentação da disputa pela presidência da Alba.

O que Ivana acha?

– Acredito que o carinho e a força da mulher são a chave para unir a base governista.

Ou seja, é candidatíssima. Ela é do PSD de Otto Alencar, que lançou Adolfo Menezes.

Targino quer a língua solta

Tipo língua solta, daqueles que batem sem piedade, quando querem, o deputado Targino Machado (DEM) reluta em aceitar a liderança da oposição na Assembleia e diz os motivos:

– Eu vou ter que mudar para aparecer. E eu não quero deixar de ser como sou. Uma coisa é eu falar por mim. Outra é por um grupo.

Mas abordado sobre a posição do grupo para a presidência, fala como líder:

– O que for melhor.

Reajuste, mas não tanto como os cartórios queriam

A Assembleia deveria votar ontem, e não o fez por falta de quórum, o projeto de reajuste das tarifas cartorárias. Não tanto como os cartórios queriam, ressalte-se. Luciano Ribeiro (DEM), líder da oposição, chamou a atenção do relator Rosenberg Pinto (PT) para um fato das entrelinhas:

– Tinha reajuste de até 180%.

Rosenberg acatou, o reajuste ficou linear: 4,18%, com um detalhe, segundo ele:

– Um cidadão que ia a um banco tomar financiamento para comprar máquinas no oeste, por exemplo, na Bahia pagava R$ 7 mil de taxas e em Tocantins e no Piauí, R$ 4 mil. Resultado, o cidadão comprava fora e a Bahia perdia ICMS. Temos uma redução de 40%. Agora aqui está mais barato do que lá.

