Rui parte para o novo mandato. E também com o maior desafio

Rui Costa tomou posse ontem no seu segundo mandato de governador (junto com João Leão, o vice), numa circunstância bem diferente de 2014, quando Dilma, uma presidenta aliada, assumiu pela segunda vez.

Dilma foi cassada, Temer assumiu, mas com os escândalos mais penou do que governou. Agora é diferente. O presidente Jair Bolsonaro é adversário ostensivo.

Até que ponto Bolsonaro vai influir negativamente? Facilidades, os aliados de Rui já não esperam. Ontem no discurso de posse ele afirmou ser fundamental que a economia cresça. E lembrou que um grande inimigo, não só dele, mas de todos os estados, é o crescente déficit da Previdência, que pode chegar a R$ 4 bi em 2022.

Na ponte - No discurso ele disse que no primeiro mandato realizou 469 viagens pelo interior (na média, mais de uma por dia, o que lhe valeu o apelido de Correria). Priorizou educação, por achar que nela está a saída para muitos dos males que nos afligem, como a violência, e saúde.

Diz que no segundo mandato pretende tocar o que já vem sendo feito, contribuir para destravar a Fiol, ou Ferrovia Oeste Leste (algo que Bolsonaro também quer para atender ao agronegócio), ampliar o metrô, construir o VLT e deixar como grande legado na área de infraestrutura a construção da ponte Salvador-Itaparica.

Oxalá dê certo.

Os conselhos de Dom Murilo

Presente ontem na posse de Rui Costa, Dom Murilo Krieger, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, disse esperar que 2019 seja melhor, mas ressalvou que a responsabilidade também é individual:

- Aprendi que o futuro não se prevê, se constrói. E nós podemos fazer isso. Para a Bahia e o Brasil será muito bom se cada um colaborar. É fundamental que cada um faça sua parte.

A questão é fazer isso.

Arimatéia, a oposição lá

E eis que o deputado José de Arimatéia (PRB) acabou sendo o único dos 19 oposicionistas que foram ontem à Assembleia para a posse de Rui Costa e João Leão.

- Estou aqui em respeito ao povo baiano. Eu faço uma oposição democrática e espero que Rui faça o mesmo para o bem de todos.

Na real, grande parte dos oposicionistas baianos preferiu estar em outra posse, a de Jair Bolsonaro, em Brasília. Lá, o futuro é melhor.

O dilema de Pelegrino

No quarto mandato de deputado federal, Nelson Pelegrino (PT) prestigiou ontem a posse de Rui, mas não escondia que a satisfação local estava menor do que a a insatisfação federal.

- Você imagina aquela situação em que a gente perde um ente querido e não aceita? Estou me sentindo assim. Eu ainda não consigo acreditar que esse cara é presidente.

Esquerdistas que viveram o poder ainda estão assim.

No bolo do secretariado 2 federais vão. E estaduais?

Se Rui Costa já fechou com algum nome para o novo secretariado, não disse. Ontem, deputados aliados afirmaram ser quase certo que dois deputados federais integrarão o governo. Quem?

- Só há duas maneiras de ser secretário, é o governador chamando ou o partido indicando e ele aceitando. Vá perguntar a Rui.

A mudança dos federais vai permitir a subida de Joseildo Ramos (PT) e Paulo Magalhães (PSD).

Já entre os estaduais, as maiores apostas são de que ninguém sobe. O xis da questão: o primeiro suplente é Luizinho Sobral (Podemos), que tem problemas com a justiça, mas também é arqui-adversário do prefeito Elmo Vaz (PSB), aliado da deputada Fabíola Mansur (PSB).

Ou seja, Luizinho arrolha o caminho.

REGISTROS

Agito no sertão

Euclides da Cunha, no coração do sertão, passou o primeiro dia do ano num agito só. Três das sete apostas baianas premiadas, entre as 52 do Brasil, foram feitas lá. O ti-ti-ti: quem são os ganhadores? Os outros premiados são de Salvador, Feira, Valença e Mata de São João.

Dois ruídos

Dois ruídos na virada de ano atribuídos ao atritos entre Rui Costa e ACM Neto:

1 — O cidadão que entrou com um facão na Arena Daniela Mercury e cortou cinco pessoas, cogitado pela PM como ambulante. A Prefeitura cuidou de avisar que não é. Ou seja, o problema é da segurança.

2 — O Inema divulgou dia 31 a lista das praias impróprias para banho, entre elas a da Boca do Rio, onde aconteceu o Festival da Virada.

Sobrecarga no Morro

Apinhado de turistas, o Morro de São Paulo, em Cairu, um dos maiores destinos turísticos da Bahia, ficou duas horas e meia sem energia na noite da virada (a partir das 19h. A Coelba disse que foi uma sobrecarga na área.

Férias

A partir de hoje estamos de férias, que ninguém é de ferro. Em fevereiro voltamos.

