Rui, Neto e os prefeitos na briga contra a Covid: vaivém do mal

Rui Costa começou nesta quinta-feira, 9, a fazer videoconferências com prefeitos. Reuniu 31, para alertá-los sobre o avanço da Covid para o interior e a necessidade de apertar o cinto. Na mesma linha, ACM Neto pede: ‘A gente precisa contar com os nossos colegas do interior’.

Se fosse num ano comum, menos mal. Mas como este ano tem a eleição, a situação ganha esse complicador, com o detalhe de que as formas de reação dos gestores diante do mesmo problema variam muito, alguns eficientes, outros nem tanto, uns por má gestão, outros, má conduta.

Pressões – Veja: Itabuna, com 3.241 casos, 821 ativos e 69 mortos, tem lá o prefeito Fernando Gomes, que ganhou notoriedade nacional dizendo que ia abrir o comércio ‘morra quem morrer’, pediu desculpas, mas vai abrir segunda, o que dá no mesmo, vale o ‘morra quem morrer’. O secretário da Saúde, Juvenal Maynart, que assumiu há menos de 30 dias, pediu demissão. Ele nem tchum.

Ora, Fernando nem é candidato à reeleição. E por que age assim? No pedido de desculpas ele disse que, se as pessoas soubessem ‘a pressão’ que sofre, o entenderiam.

No papo desta quinta, Rui Costa prometeu estreitar mais as conversas com os prefeitos, o que, aliás, é motivo de grande queixa, a falta de tempo para recebê-los. E os prefeitos receberam a notícia de bom grado. Das conversas com o governador sempre sai algum apoio, muito bem recebido. Covid no jogo, mas também à parte, é ano eleitoral.

Hidroxicloroquina de Bolsonaro não colou, entra a ivermectina

Um grupo de infectologistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cinco deles com PhD na área, fizeram testes com vários medicamentos usados contra a Covid, entre eles a ivermectina, a droga sucessora da hidroxicloroquina de Bolsonaro, muito em moda hoje.

Resultado: nenhum se mostrou plenamente eficaz. Mas ao contrário da hidroxicloroquina receitada por Bolsonaro, a ivermectina, depois que especialistas disseram que o medicamento reduz a carga viral, vai de vento em popa.

Assim o é que a prefeitura de Rui Barbosa lançou edital para a compra de medicamentos contra a Covid e incluiu seis mil caixas da ivermectina. E o prefeito de Una, Tiago Birschner (PP), também está distribuindo o medicamento com uma convicção:

– É uma maneira de prevenir. Acho que ajuda.

Na comunidade científica a reação é pesada.

Sem licitação e sem regras

Montado na máquina, fazendo uma guerra contra o corona; montado na grana, podendo gastar sem licitação. O melhor dos mundos para os prefeitos que vão disputar as eleições deste ano, não?

Não é bem assim. Informação divulgada esta semana pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) diz que, dos 417 municípios, 389, ou 85%, não cumprem as exigências para dar transparência ao jogo. Os opositores caem matando nas redes.

Candeias está entre a Covid e o furdunço político

Dizem que Pitágoras Ibiapina (PP), o prefeito de Candeias, se enroscou com a Câmara por um detalhe. O vereador Irmão Gerson (DEM), que em 2016 se elegeu na banda de Tonha, ex-prefeita que ele derrotou em 2016, ano passado mudou de lado, mas nunca desfrutou de confiança plena. Foi essa relação que jogou lenha na fogueira lá.

Irmão Gerson tomou conhecimento de um vídeo da primeira-dama e supersecretária, Soraia Cabral. Se vingou.

Ficou esquisito o ritual, em meio dia se acatou e julgou uma denúncia. Seja como for, o rolo está criado. Candidato à reeleição, ele surfava em brancas nuvens. Não por ser lá tão bem avaliado., mas pelo desgaste dos adversários principais, Chico (PL) e Tonha Magalhães (DEM) não decolaram.

