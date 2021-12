Rui, Lídice, Coronel e a briga pela outra vaga na disputa do Senado

Diz o senador Otto Alencar (PSD) que na vida, e na política no particular, a questão é saber a hora de decidir:

– Se decidir antes do tempo, é precipitado, se decidir depois, é retardado.

Nos meios políticos citam, por exemplo, que ACM Neto, ao desistir de disputar o governo, agiu certo no tempo errado. E Rui, que está para anunciar a chapa com ele, João Leão na vice, Jaques Wagner e Ângelo Coronel ou Lídice da Mata na segunda vaga ao Senado, está no tempo certo?

Rui decidiu esperar a volta do vice João Leão (ele está na China desde segunda e fica até o fim da semana que vem) para anunciar a decisão.

Ele quer evitar os melindres que a opção que fizer, seja ela qual for, vai causar, mas com isso também postergou a guerra fria que aliados de Lídice e outros governistas travam nos bastidores.

Créditos — Lídice evoca o seu cabedal de serviços prestados ao PT, o principal deles, o fato de que em 1994, então prefeita de Salvador e filiada ao PSDB, votou com Lula, deixando de lado Fernando Henrique Cardoso, o vencedor, que era do partido dela.

Mas os aliados de Otto e até mesmo alguns petistas dizem que Lídice melou sua trajetória em 2014 quando disputou o governo, e se dependesse dela Rui não seria governador.

É tudo que Rui quer evitar. E estará ele agindo no tempo certo? Só o tempo dirá. Ou melhor, se saberá como Lídice vai reagir. Coronel (leia-se Otto Alencar) ganha esta.

Dois agitos em Juazeiro

Moradores de Juazeiro vão ter um fim de semana com muita pauta para conversa de boteco. Os assuntos:

1 – O chefe da fiscalização do Meio Ambiente, Jaílson Silva dos Santos, em áudio divulgado nas redes, pediu ‘uma cervejinha’ para não fiscalizar uma festa em Carnaíba do Sertão.

2 – Na vizinha Petrolina, uma empresa arrancou um calçamento alegando que há mais de um ano a prefeitura não paga.

As belezas da Bahia expostas

José Alves, secretário de Turismo do estado, diz que o foco ideal para o desenvolvimento turístico baiano é sair do dueto sol e praia, um segmento já consolidado pela própria natureza.

É nessa linha que ele participa da Mostra Viajar 2018, na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, com estande mostrando os 13 maiores destinos baianos, mas enfatizando a Estrada do Chocolate, em Ilhéus, a debutante dos atrativos.

Caminhoneiros atropelam a BR

A inauguração que o ministro dos Transportes, Valter Cassemiro, faria ontem do primeiro trecho da duplicação da BR-101, em Esplanada, foi cancelada. Motivo: a confusão com os caminhoneiros ainda está tirando o sono do Planalto.

O deputado Paulo Azi (DEM), que é de Alagoinhas e região e tem interesse direto na obra, diz que ainda este ano a inauguração sai. Até porque, depois disso, político lá só quem não é candidato.

Pau da Lima, o exemplo nos índices dos neonatais

Pau da Lima, bairro populoso, tem a menor taxa de mortalidade neonatal entre as prefeituras-bairro de Salvador. Em 2016, para cada grupo de mil crianças nascidas vivas, 8,43 morreram nos primeiros 27 dias. A média da cidade é 12,41 por mil (50% mais alta). Os dados são do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM-Datasus), do Ministério da Saúde.

Por que isso? O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Secretaria da Saúde de Salvador se reúnem com várias organizações segunda. Um dos objetivos é exatamente saber o que se faz de bom por lá e replicar em outras prefeituras-bairro.

Lembrete: é lá que fica a Mansão do Caminho, pilotada por Divaldo Franco.

