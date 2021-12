Rui festeja a vitória já abrindo a campanha de Haddad no 2º turno

Quem confere resultado de pesquisa é urna, e por aí, se é que serve de consolo para a oposição, o Ibope, vezeiro em cometer erros homéricos, não deixou 2018 passar em branco. Errou feio com os números de Zé Ronaldo, dando 8% uma vez, 7% outra e finalmente 15%, ainda muito distante dos pouco mais de 20% obtidos nas urnas.

Errou mais feio ainda com Ângelo Coronel. Mostrou o tempo todo Irmão Lázaro na frente, na última, com um ponto a mais (22 a 21). O resultado das urnas é mais disparatado ainda, mais de 15 pontos de diferença.

Com Bolsonaro

Erros à parte, ACM Neto já disse que está indo hoje para Brasília a fim de se reunir com a cúpula do DEM para ver o que fará no 2º turno. Mas antecipou:

– Em cima do muro é que eu não vou ficar.

Em miúdos, vai apoiar Bolsonaro, um caminho fácil de seguir, até porque, como diz o poeta, é o único.

Rui Costa foi ontem ao Rio Vermelho festejar a vitória do ‘Time da Correria’, já abrindo a campanha do segundo turno ao proclamar que Fernando Haddad fará ‘um governo de união nacional’.

Rui sai da eleição também cacifado do ponto de vista federal. Ajudou a segurar uma possível vitória de Jair Bolsonaro no primeiro turno com a ampla votação na Bahia, o estado mais populoso, quase 60% dos votos, quase 1,8 milhão a mais.

Em síntese, 2018 ainda tem mais a mostrar.

A fake contra Arthur Maia

Nas primeiras horas da manhã de ontem o deputado Arthur Maia (DEM) foi alvo de uma fake news em Bom Jesus da Lapa, terra dele.

Disseram que Arthur havia sido preso distribuindo envelopes com santinhos dele e notas de R$ 100.

A polícia logo desmentiu. E ficou o zunzum sobre o pai da mentira: botaram na conta do prefeito Eures Ribeiro (PSD), o principal adversário político de Arthur Maia lá.

Boca de urna correu à solta

Prenderam alguns gatos-pingados fazendo boca de urna pelo interior, mas em Salvador a distribuição de santinhos correu solta, inclusive enchendo o chão dos próprios corredores das seções de papel.

Uma cidadã que operou em frente ao Colégio Orlando Imbassahy disse que faturou R$ 50 pelo dia.

Nada demais. A infração foi democrática. Tinha candidatos de todos os partidos, da esquerda à direita.

Dia travado na Pinto de Aguiar

A votação, lenta em todo lugar, travou ontem a avenida Pinto de Aguiar, com as urnas instaladas no campus da Universidade Católica de Salvador. Os carros fizeram até fila tripla.

Ed Ribeiro, o Rasta da Lava Jato (lava jato de verdade), com 14 anos trabalhando no posto de gasolina em frente, disse que é a primeira vez que isso acontece:

– É fruto dos novos condomínios que temos aqui na área. O bairro cresceu.

Com Coronel, prevaleceu a força política sobre a artística

A vitória de Ângelo Coronel sobre Irmão Lázaro foi o triunfo de uma articulação do poder político sobre a notoriedade amealhada como artista. Em suma, Coronel foi guinchado para a chapa de Rui Costa, João Leão e Jaques Wagner.

Curiosamente, era a mesma expectativa do deputado Jutahy Júnior (PSDB) de prevalecer sobre Lázaro, que durante a campanha ficou quase só (apenas Zé Ronaldo citava o nome dele). No caso em apreço, a força de Lázaro foi maior.

Sorte de Coronel, que se tornou presidente da Assembleia como zebra e chegou lá:

– Eu nunca pensei em ser presidente da Assembleia, quanto mais senador.

Dizem entre políticos que ele é daqueles que nasceram com o bumbum virado para a lua.

