Rui escala no time da Correria Geilson, Abílio e Júnior Muniz

Carlos Geilson, radialista em Feira de Santana, deputado estadual de dois mandatos, hoje no PSDB, o tempo inteiro aliado de Zé Ronaldo, perdeu a eleição de domingo e dos amigos recebeu apenas um telefonema, de Ronaldo e apenas um outro. Adivinhe de quem? Isso mesmo, de Rui Costa.

Foi lá ontem de manhã no Palácio de Ondina, conversou e saiu aliado do governador. Geilson já era há muito tempo cortejado, até mesmo por Jaques Wagner, ainda no governo. Na última eleição ofereceram a ele apoio para sair a deputado federal pela banda governista. Recusou, por lealdade, mas num momento ruim, se viu desamparado, foi.

Bolsonaristas

Também estavam lá na mesma reunião, e passaram para o time de Rui, o deputado federal eleito Pastor Abílio Santana, que é do PHS e saiu coligado com o PRTB, que teve como candidato ao governo João Henrique, defensor-mor de Bolsonaro na campanha baiana, o PSL, partido do próprio Bolsonaro, e o PPS, e o estadual Júnior Muniz, do mesmo PHS e da mesma coligação, eleito em último lugar para a Assembleia, com 21.058 votos.

Rui repete a mesma estratégia de 2014, quando arregimentou adversários para apoiar Dilma no segundo turno. Agora, o projeto é também o apoio a Fernando Haddad, mas não só. Segundo um governista, é também pensando em 2020, 2022...

A vingança de Sidelvan

Reeleito em 2014 deputado estadual pelo PRB, o partido da Igreja Universal Sidelvan Nóbrega entrou em rota de colisão com a deputada federal Tia Eron, a presidente, mudou de igreja, foi para a Batista, e de partido, está no PSC.

Teve em 2014 mais de 83 votos, esperava ter 50 mil agora, teve quase 17 mil, perdeu o bonde.

Os amigos de Sidelvan dizem que restou um consolo. Tia Eron também perdeu.

Luiz Augusto, uma derrota

No quarto mandato como deputado estadual, Luiz Augusto de Moraes (PP) perdeu a eleição deste, para a surpresa geral.

A mãe de Nilo Coelho, ex-governador, é irmã do pai de Luiz, os dois são primos, mas todo mundo dizia que Nilo era tio dele.

Terá sido porque Nilo, que o ajuda, apoiou Zé Ronaldo? Amigos mais chegados dizem que na real Luiz relaxou. Achou que o que tinha bastava, e não bastou.

Lúcio deleta João Santana

Os sucessivos atritos que João Santana, o candidato a governador do MDB baiano na eleição de domingo, e o deputado federal Lúcio Vieira Lima tinham acabaram ontem, também de forma pouco amistosa.

No Diário Oficial de ontem Lúcio demitiu João da presidência do MDB baiano e botou no lugar um coligado chamado Alex, o Fuquinha. Lúcio, que não se reelegeu, é quem dá as cartas no partido (ainda).

Raimundo Costa, enfim a pesca ganha voz política

Vereador em Valença por seis mandatos, com a mulher dele, Vane, já no segundo, Raimundo Costa (PRP), presidente da Federação dos Pescadores e Aquicultores da Bahia (Fapesba), conseguiu o que o antecessor dele, Zé da Pesca, tentou três vezes, sem sucesso: eleger-se deputado federal com os votos da categoria.

Zé da Pesca teve 26 mil votos em 2006, 56 mil em 2010 e 39 mil em 2014 e não emplacou. Este ano, Raimundo, que assumiu a Fapesba em janeiro de 2016 e ano passado sofreu um gravíssimo acidente de carro que o tirou de cena por seis meses, teve 38.8261 e está eleito.

– Vou defender um censo para a pesca. É muito pulverizado, não há estatísticas sobre pescadores, barcos. Vou tentar dar visibilidade a isso.

