Rui e os auditores, a briga num terreno estratégico fundamental

A proposta de emenda constitucional (PEC) que Rui Costa enviou para a Assembleia estabelecendo o teto salarial estadual ao salário do governador, de pouco mais de R$ 22 mil, virou o grande abacaxi do pacote da reforma.

O caso: ela atinge em cheio os auditores fiscais, que ganham pelo teto federal. E a PEC veio justo no momento em que eles estavam numa expectativa oposta, a de pongar no efeito cascata da decisão do STF que subiu o teto de R$ 33,7 mil para R$ 39,2 mil.

Em pé de guerra — Os auditores não aceitam, apesar das promessas de que a diferença seria compensada com vantagens. Muitos estão perto de se aposentar, dizem eles, e só teriam a perder.

O deputado Zé Neto (PT), líder do governo na Assembleia, diz ter passado a manhã ontem debruçado sobre o caso.

O que bota lenha na fervura é o fato de que os auditores são responsáveis por 86% da arrecadação de ICMS do Estado, um setor crucial para qualquer governo. Nem precisariam fazer greve, basta o corpo mole, e o baque seria bem maior do que a economia pretendida.

O governo já tem um precedente. No primeiro governo de Jaques Wagner, Carlos Martins era o secretário da Fazenda e entrou em litígio com os auditores. A arrecadação desabou, Martins teve que sair. Agora, quando os níveis de arrecadação estão voltando aos patamares anteriores, vem a PEC.

Marcelo Nilo contra o PT

Marcelo Nilo (PSB), deputado federal eleito que elegeu também o genro Marcelo Veiga (PSB) estadual, dá sinais pelos corredores da Assembleia de que não engoliu a escolha de Nelson Leal (PP), ex-amigo e hoje inimigo fidagal, para a presidência da Casa.

Dizia pelos corredores que ‘o PT foi covarde’ ao não brigar pela presidência. No tempo dele, o PT disputou duas vezes. Na única que o apoiou ele perdeu para Coronel.

PR com Rui cá e Bolsonaro lá

O PR na Bahia tem os deputados federais Zé Rocha, João Carlos Paolilo Bacelar e José Carlos Araújo, mas a partir de fevereiro só os dois primeiros (Araújo perdeu) ficam. E a bancada ontem (os 31) decidiu unanimemente fechar com Bolsonaro.

João Bacelar sempre foi equidistante do governo baiano e desde logo declarou apoio a Bolsonaro, e Zé Rocha votou com Rui e Haddad. Ou seja, um é lá e o outro lá e cá.

As fakes com Malassombrado

Leo Prates (DEM), presidente da Câmara de Salvador e deputado estadual eleito, se viu bastante angustiado durante o sumiço do vereador Vado Malassombrado (DEM), com as fakes do caso.

– Foi muita mentira, muita fofoca. Disseram que ele estava em Morro de São Paulo, uma equipe da PM se deslocou até lá, e nada. Foi muito ruim essa situação.

Leo diz que o secretário da Segurança, Maurício Barbosa, deu valiosa assistência.

OAB sabatina candidatos à vaga de desembargador

A OAB-BA vai sabatinar hoje os 20 advogados candidatos a uma vaga de desembargador na cota da entidade. O conjunto da categoria vai escolher seis em votação direta, a lista sêxtupla, dia 19. Manda para o TJ, onde se elegem três, a lista tríplice. E daí vai para as mãos do governador, e aí a eleição é de um voto só, ganha quem for amigo do rei (leia-se Rui).

Entre os candidatos estão Gildásio Rodrigues, ex-genro do presidente do TJ Gesivaldo Brito; Marcelo Junqueira Ayres, genro do senador Walter Pinheiro, hoje secretário de Educação; Márcio Duarte, genro da ex-presidente do TJ Maria do Socorro; Lia Barroso, José Aras, Esmeralda Oliveira, Pedro Barachísio Lisboa, Nogueira Reis e Dinailton Oliveira, ex-presidente da OAB-BA.

