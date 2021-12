Rui e Neto vão para 2020 de VLT, ponte, BRT e centro de convenções

Dizem que o modelo político brasileiro gerou uma deformação. Com pleitos de dois em dois anos, político só pensa em eleição. Assim o é que os eleitos de 2018 mal acabaram de ser empossados, 2020 já está em pauta nos quatro cantos do Brasil.

Salvador vai no mesmo embalo, tendo como astros principais os mesmos atores do ano passado, Rui Costa de um lado, ACM Neto de outro, obviamente ambos já traçando os caminhos para 2022.

Se ano passado os dois não duelaram diretamente entre si, como se esperava, em 2020 também não irão, mas ambos estão focados na briga principal. Neto quer manter o comando da capital conquistado em 2012, Rui quer tomar.

Armas — Neto começa 2019 plenamente articulado com o governo Bolsonaro, tendo como ponta avançada o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e espera daí colher frutos para vitaminar as joias, o centro de convenções da Boca do Rio e o BRT.

No contraponto, Rui Costa conta consigo próprio e ontem lançou o VLT do subúrbio, que deve ficar pronto em dois anos (justo no período eleitoral de 2020), pretende ampliar o metrô e promete lançar ainda este semestre a licitação da ponte Salvador-Itaparica.

Se Neto é um prefeito bem avaliado, Rui também ganhou bem em Salvador, tem o que dizer e mostrar. Os ensaios estão aí. Depois do Carnaval a coisa só vai esquentar.

Alex quer olhar aquífero

Natural de Esplanada e com bases no litoral norte, o deputado Alex Lima (PSB) está pedindo ao governo que olhe com mais intensidade para o aquífero de São Sebastião, que passa por Alagoinhas, onde são industrializadas as cervejas Heineken, Crystal e Itaipava:

– Se tem cervejarias, é porque a água é boa. E se assim o é, as autoridades do setor hídrico devem redobrar a atenção, até para que venham mais cervejarias.

Leo Prates e os 62 projetos

Em apenas um dia como deputado estadual, Leo Prates (DEM), que se afastou para tornar-se secretário de ACM Neto, apresentou nada menos que 30 projetos de lei e 32 indicações a Rui Costa, um total de 62 iniciativas.

Entre os projetos está um que já existe, criando o Dia da Empregada Doméstica, mas o que chamou a atenção na Assembleia foi o número de proposições.

O que dizem: imagine se ele fica deputado os quatro anos.

Caetano e nova derrota

Reeleito deputado federal em outubro, Luiz Caetano (PT) chegou a ser diplomado, mas a diplomação foi anulada e daí em diante ele passou a acumular derrotas.

Condenado em 2014, em 2016 o TJ-BA confirmou a decisão, a diplomação foi anulada; no início do mês, o STJ negou a reconsideração e ontem o STF carimbou a decisão, negando recurso.

Ele chegou a ser cogitado para integrar o secretariado de Rui, mas a decisão impede.

