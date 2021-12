Rui diz que teve de cortar para evitar o pior, o caos financeiro

Rui Costa espera poupar algo em torno de R$ 400 milhões com o pacote da reforma que mandou para a Assembleia. É um bom dinheiro, que, segundo ele, vai ajudar a manter a governabilidade, já que os analistas projetam 2019 como um ano em que a economia ainda permanecerá devagar.

– No início do meu primeiro governo fiz a mesma coisa. Foi o que nos garantiu a governabilidade.

Veja alguns pontos citados na visão de Rui.

Conder

– Tivemos que tomar uma providência. Muitos aposentados vão à Justiça brigar pelo direito de continuar na ativa, mesmo aposentados. E ganham. É preciso oxigenar a máquina.

Aposentados

– Nunca houve a preocupação de fazer a poupança dos aposentados. Trinta anos atrás, se arrecadava e o governo botava o dinheiro no caixa. Resulta no déficit que temos, de R$ 4 bilhões este ano, que pode chegar a R$ 8 bilhões em 2022. A proposta de aumento da contribuição previdenciária (de 12% para 14%) vários estados já fizeram.

Saqueados — Falando sobre decisões judiciais contra o Estado da Bahia:

– Imagine você que cinco PMs professores entraram na Justiça em 1998 cobrando a diferença de horas de ensino. Isso dá R$ 80 milhões, uma estupidez. E quem paga é o povo. Estamos criando uma sociedade de saqueados.

Brito, o amigo de Mandetta

O deputado federal Antônio Britto, que é do PSD do senador Otto Alencar, diz que é muito amigo do deputado Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), indicado por Bolsonaro para o Ministério da Saúde.

– Ele foi presidente da Comissão de Saúde, fui vice dele, depois tornei-me presidente, sempre me entendendo bem com ele.

Noutras palavras, os aliados de Rui Costa têm uma janelinha com o governo.

CIS, em clima de velório

Foi de velório o clima ontem na administração do Centro Industrial do Subaé (CIS), cujo anúncio da extinção foi sacramentado pelo governador Rui Costa. Os cerca de 30 funcionários que lá trabalham estavam tristes.

O prefeito Colbert Martins (MDB) não gostou. Lembra que o CIS foi criado em 1983 com 2.500 funcionários e 200 empresas. “É o canal de interlocução, não devia acabar assim, de forma abrupta, com uma só canetada”.

Liminar salva os jumentos

Defensores dos animais festejam a liminar concedida sexta passada pela juíza Arali Maciel Duarte, da 1ª Vara Federal, em Salvador. Ela proíbe o abate de jumentos na Bahia depois das denúncias de maus-tratos.

A ação foi movida por entidades defensoras dos animais. Os abates ocorrem em Itapetinga desde agosto, no Frigorífico Sudoeste, que tem contrato com a empresa chinesa Cuifeng Lin. Ela foi multada em R$ 30 mil.

Nelson Leal fica com a presidência da Assembleia

Está batido o martelo: Nelson Leal (PP) fica com a presidência da Assembleia, Alex Lima (PSB) o 1º vice, Rosenberg Pinto (PT) será o líder da bancada governista e Adolfo Menezes (PSB) será o próximo presidente, daqui a dois anos.

O acordo foi selado no final de semana após muitas conversas entre os principais líderes da base de Rui: o próprio, senador Otto Alencar (PSD), o vice-governador João Leão (PP) e a senadora, também deputada federal eleita, Lídice da Mata (PSB).

Prevaleceu o que Rui queria, evitar o racha entre os 45 deputados aliados, o que abriria brecha para a oposição com 18 deputados (o vencedor terá que ter 32 votos) se cacifar. E também o que Leão queria, emplacar Nelson.

