Rui define o seu rumo: entra na briga colado com Lula e Haddad

Rui Costa botou o pé na estrada definindo o seu palanque federal: Fernando Haddad, o vice de Lula que vai para a cabeça quando o titular for impugnado, como Deus e o mundo acreditam.

Leva com ele para os palanques, como nesta terça, 21, com Haddad na Liberdade, o senador Otto Alencar, do PSD, representado na chapa por Ângelo Coronel, mais João Leão, do PP, o vice. Em suma, PSD e PP, que em Brasília são Geraldo Alckmin, na Bahia são o candidato do PT.

Mão amiga — Mas ver um Haddad, ilustre desconhecido nas bandas nordestinas, ser ungido como ‘o cara’ pelo grupo capitaneado por Rui mostra uma faceta um pouco diferenciada no jogo de 2018. Antes, Wagner e Rui foram turbinados por Lula, Dilma e Cia. Agora, a dupla está dando a recíproca.

Ou seja, Rui e Haddad surfam no que chamam legado de Lula e querem rumar para o futuro lastreados no passado recente que gera a popularidade de Lula.

Aliás, no encontro com os movimentos sociais, Rui chegou a conclamar:

– Quando fui deputado federal tive 200 mil votos e achava que era conhecido de todo mundo. Quando bateu a pesquisa, apenas 2% das pessoas me conheciam. Usem as praguinhas com o Lula, botem ele nas propagandas para espalhar bem.

Noutras palavras, no que depender da Bahia, a briga é entre Rui, o PT e o time que ele aglutinou e o time em volta de Geraldo Alckmin.

