Rui Costa se ajusta com aliados. E avisa que só quer dinheiro limpo

O governador Rui Costa reuniu nesta segunda-feira, 17, os líderes dos partidos aliados. O papo foi longo, começou às 18h e acabou às 22h. Nada se tratou sobre as vagas de suplente de senador, que na pré-campanha de 2018 viraram alvo de disputa, mas ele deu dois recados objetivos:

1 — Os partidos aliados vão ter que ajudar, financeiramente, a chapa majoritária. Todos concordaram.

2 — O dinheiro tem que ser passado rigorosamente como manda a lei, por motivo claramente dito:

— Quem quiser ajudar é com dinheiro na conta. Eu não vou me expor em nada.

Tempo novo — Convém lembrar que 2018 é a primeira eleição em que vai se eleger presidente da República, governadores, senadores e deputados sem dinheiro privado, uma experiência nova para todos.

Também é diferente noutro aspecto. O efeito Lava Jato que melou o PT e seus inimigos produziu um cenário federal único na história, tudo é incerteza para todos.

Aliás, a melhor referência federal quem tem na Bahia é o próprio Rui Costa, ironicamente, com Lula, que está preso e dificilmente vai às urnas, mas é um grande cabo eleitoral.

A última pesquisa presidencial na Bahia, feita pelo Instituto Paraná no fim do mês passado, deu Lula na frente com 43,4% contra 16,8% de Bolsonaro, 8,3 de Marina Silva, 7,6 de Ciro Gomes, 3,8 de Álvaro Dias e 3,2 de Alckmin. Esse é o cenário antes do rádio e da tevê.

Zito e Jusmari agitam o oeste

Barreiras, a maior cidade do oeste baiano, teve uma boa sacudida política no final de semana: o prefeito Zito Barbosa, que é do DEM, chegou a ameaçar ir para Rui Costa, mas acabou ficando com Zé Ronaldo, surpreendeu ao declarar apoio a Jusmari Oliveira (PSD), aliada de Rui e Otto, para deputada estadual.

Com ele vai a vice, Karlúcia Macedo, que é do MDB e apoia Lúcio Vieira Lima. Já viu que miscelânea?

Protesto trava acesso a Maraú

Desde novembro do ano passado o Dnit garantiu e deu fé que ia recuperar os 14 km da BR-030 entre o trevo da BA-001 e Maraú, mas até agora nada. A estrada é uma buraqueira total.

Moradores revoltados fecharam ontem a BA-001 entre Camamu e Itacaré. O Dnit diz que ainda falta a licença ambiental, sinal de que ainda vai demorar até a obra sair.

Maraú nunca viu asfalto. A prefeita Gracinha Viana (PP) diz que é ‘um sonho’.

Novela Lázaro sem definição

O deputado Heber Santana, presidente estadual do PSC, disse ontem que a única coisa certa sobre a candidatura do deputado Irmão Lázaro ao Senado é que ele será candidato, ‘só não se sabe ao lado de quem’.

Os aliados de Zé Ronaldo tentam convencer o deputado Jutahy Júnior a retirar as restrições que faz a Lázaro, e Heber diz que está esperando.

– O prazo é 5 de agosto. Parece que só vamos ter uma solução no limite.

Lei do piso salarial faz 16 anos. E Severiano festeja

A lei que instituiu o piso salarial dos professores completou 16 anos ontem, e o ex-deputado Severiano Alves de Souza, autor da emenda constitucional que inseriu o inciso 8º do Art. 2006, solta foguetes.

A emenda abriu caminho para o senador Cristovam Buarque aprovar a regulamentação, da qual Severiano foi relator, com o nome de Lei 11.738.

– Recebi muita pressão. Até o Fernando Haddad, que era ministro da Educação, veio me pedir para retirar, por pressão dos governadores. Foi aprovada por grande maioria.

Severiano é candidato a deputado federal este ano pelo PTB, mas acha que obras tais não dão voto: ‘É apenas uma satisfação’.

