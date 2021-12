Rui Costa quer debater sobre segurança de barragens federais

Governos de todo o Brasil estão em alerta após a tragédia no município mineiro de Brumadinho, devido ao rompimento da barragem 1 da Mina Córrego do Feijão, na última sexta-feira. O tema é pertinente. Os governadores precisam se movimentar e olhar as barragens dos respectivos estados para evitar novas catástrofes por falta de fiscalização ou eventuais obras.

Nesse quesito, Rui Costa fez jus ao apelido “correria” ao anunciar que já mandou inspecionar barragens na região de Ipiaú e Itagibá e afirmar que está em comunicação com a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para articular uma reunião junto ao ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. A conversa, claro, será para tratar das barragens federais localizadas no estado da Bahia.

A ação foi revelada pelo próprio governador, ontem, durante o programa Papo Correria. Segundo Rui, o pedido da reunião atende a um clamor popular:

– Recebi centenas de mensagens nas redes sociais. Quero tranquilizar a todos, já que o estado vem monitorando há muito tempo a situação das barragens na Bahia, e assim vamos permanecer.

Fiscalização – Rui também anunciou a discussão sobre implantação de um programa de segurança de barragens, com intensificação de visitas e fiscalizações nos equipamentos.

Isso é inaceitável

Tem vereador de Salvador jogando contra a Bahia. Hilton Coelho (Psol) criticou um suposto interesse do governador Rui Costa em vender imóveis públicos do Estado, localizados no Centro Antigo da capital, a redes hoteleiras internacionais e outros empreendimentos. Com esta posição, o edil seria contrário a eventual entrada de, ao menos, R$ 124 milhões na máquina pública. “Inaceitável”, Hilton?

Despedida na festa

Ontem foi dia de despedida para o deputado Zé Neto na Assembleia Legislativa.

O petista agora segue para a Câmara dos Deputados e garante que continuará “lutando” pela Bahia.

– Hora de refletir, confraternizar, planejar novos horizontes, relembrar histórias desses 16 anos de mandato.

Neto saiu do gabinete em uma terça-feira de festa. Era aniversário da assessora Cecília Barreto.

Organizando o gabinete

Ângelo Coronel é outro parlamentar baiano que está de mudança para Brasília. Contou ontem aos jornalistas – de plantão na saída do local onde a bancada do PSD no Senado se reuniu para discutir a candidatura do baiano à presidência da Câmara Alta do Congresso Nacional – que já está organizando o gabinete, no Anexo 1, e logo se mudará para um apartamento funcional. E irá acompanhado da esposa.

Arthur Maia faz reunião com o ministro da Saúde

Pelas bandas do Palácio do Planalto, o deputado federal Arthur Maia (PSDB-BA) teve ontem uma reunião formal com o ministro Luiz Henrique Mandetta. Para engrandecer o encontro, o parlamentar baiano divulgou que foi uma “audiência”.

– Saí há pouco de uma audiência com o ministro Henrique Mandetta para tratar de demandas da saúde pública dos nossos municípios baianos – contou Maia pela conta dele no Instagram, junto a fotografias do encontro.

No dia 1º de fevereiro, Maia assumirá o terceiro mandato como deputado federal.

– Já estou em Brasília trabalhando por nossa gente – avisa.

adblock ativo