Rui Costa no olho do fogo amigo. O PT mantém as velhas práticas

A entrevista que Rui Costa deu à revista Veja na semana passada buliu com os brios petistas e, por tabela, fez renascer uma velha mania do partido, a de achar que o mundo gira em torno de si.

Rui disse que o PT deveria esquecer o Lula Livre na hora de firmar alianças partidárias, também que deveria condenar os abusos na Venezuela e ter apoiado Ciro Gomes (PDT) na campanha de 2018.

A rigor, nada de novo. No primeiro item, mesmo sem Lula preso, ele já pratica na Bahia. Na Venezuela, há tempos que o regime de Maduro apodreceu, o que só os esquerdistas aferrados ideologicamente não enxergam. E com Ciro, não é de agora que ele também fala isso.

Pedindo respeito — Se o que Rui falou não é novo, por que agora chegou ao ponto de o diretório nacional soltar nota contestando? Talvez as eleições internas. O fato é que domingo ele buscou as redes sociais para se defender. Disse que tem uma história de vida e no PT e pediu respeito.

No partido, as opiniões se dividem. O deputado federal Joseildo Ramos falou ontem como quem está pisando em ovos:

– Ele falou coisas que chamaram a atenção.

Outros, como o deputado estadual Jacó, foram ostensivos na defesa de Rui, chegando a soltar uma nota dizendo que ‘Rui é uma referência nacional do partido’ e lembra que ano passado, por conta dele, Haddad venceu Bolsonaro em 411 dos 417 municípios baianos.

No conjunto, coisas do PT.

Mais vanádio em Maracás

A Largo Resources, que explora a mina de vanádio em Maracás (minério utilizado nas ligas de aço e alumínio), vai ampliar a sua produção a partir de amanhã, passando das 800 toneladas por mês para mil.

Com o mercado aquecido, a empresa investiu R$ 16 milhões e vai empregar mais 200 pessoas. O anúncio será festivo. O secretário Marcus Cavalcanti (Infraestrutura) vai estar lá representando Rui Costa.

Guarajuba, o bom refúgio

Prefeitos que participaram do encontro no final de semana em Guarajuba aprovaram a realização do encontro no Hotel Vila Galé. O lugar, dizem eles, como tem entrada restrita e controlada, é perfeito para evitar assédio de vendedores e afins.

Para 2020 o presidente da UPB, Eures Ribeiro (PSD), também prefeito de Bom Jesus Lapa, deve dobrar o cuidado. Até porque é ano eleitoral e os assediadores incluem os ciganos.

Câmara reduz o expediente

Geraldo Júnior (SD), presidente da Câmara de Salvador, publicou portaria reduzindo o expediente no Legislativo da capital.

A partir de agora, a Câmara vai funcionar às sexta das 8h às 14h. E ponto.

A Câmara gasta por mês, em média, R$ 120 de água e energia. Pretende com isso poupar 10% do total, sem falar outros custos, como horas extras, telefone e afins. O orçamento mensal lá é da ordem de R$ 15,8 milhões.

Nei Braz, o grafite da Lapa que grafa rostos e encanta

Nei Braz, o filho de Brumado que Bom Jesus da Lapa adotou, artista plástico que trabalha com lápis, colorido e preto e branco, ou óleo, sempre grafando ou pintando rostos, é a bola da vez da semana no saguão de entrada da Assembleia.

Lá ele estampa famosos como John Lennon, Elvis Presley e Roberto Carlos, mas encara qualquer um, cobra R$ 250 e se diz satisfeito, aos 40 anos de idade e 19 no ofício:

– Eu descobri uma trilha, um caminho. E não tenho do que me queixar.

Ele diz que faz a festa entre os romeiros da Lapa. Leva de um dia a um dia e meio para fazer cada quadro. Uma vez fez o de Ivete Sangalo:

– Ela se disse encantada. Disse que ia botar no quarto dela. Se botou, eu não sei.

