Rui Costa: ‘Eles confundiram os meus bons modos com covardia’

O governador Rui Costa deu um murro na mesa ao mandar o presidente Bolsonaro às favas na questão da inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista hoje. O xis da questão, segundo Rui:

– O terreno do aeroporto é do Estado, o aeroporto é estadual, fui eu quem convidou o presidente. Liguei para o ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura). Não me retornou. Voltei a ligar e disse a ele que achei deselegante. Resolvemos esperar até sexta-feira.

Rui afirma que em nova conversa Bolsonaro tinha decidido que viria, mas o evento seria só para 300 pessoas e a Bahia teria só 70 credenciais. Já em conversa com o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) protestou:

– Eu liguei para vocês convidando e vocês querem restringir o acesso do povo? Nós, os donos da casa, vamos ter direito a um sexto dos lugares. Até entendo as razões de segurança. Eu não tenho esse problema, eu faço a parte popular e depois faremos outra solenidade.

Lições de casa — Rui disse que não houve retorno, aí tomou a decisão de não ir lá.

– Eu aprendi com minha mãe: ‘Trate os outros do jeito que você gostaria de ser tratado’. Se ele (Bolsonaro) gosta de pregar a violência, o racismo, se é da natureza dele ter raiva, não é da minha índole. O País precisa é de paz.

Rui ainda não decidiu se fará uma nova inauguração ou vai deixar pra lá.

Zé Ronaldo, o que não muda

Zé Ronaldo, ex-prefeito de Feira de Santana (quatro vezes), que ano passado renunciou para disputar o governo, completou 69 anos de idade sábado. Obedeceu ao mesmo ritual dos seus tempos de poder: uma missa na Igreja do Senhor dos Passos e uma recepção para os amigos.

Lá, foi instigado a falar sobre quem pretende apoiar para prefeito em 2020:

– Ainda é cedo.

Manteve a tradição. Como sempre, falou e não disse.

Uma festa para muito poucos

A insatisfação com as restrições para a inauguração do aeroporto de Conquista também está desagradando aos conquistenses e parentes próximos.

Os prefeitos da região não vão. Não foram convidados. Dos 21 vereadores do município, só um recebeu convite, o presidente da Câmara, Luciano Gomes (PL), que já disse que não vai.

E o prefeito Herzem Gusmão (MDB), aliado de Bolsonaro, só recebeu 50 convites.

Nelson Leal também fora

Nelson Leal (PP), presidente da Assembleia da Bahia, também não vai a Vitória da Conquista hoje. Diz que fica solidário com Rui Costa e ‘ao povo baiano’.

Leal condenou a disputa pela paternidade da obra, um anseio do sudoeste há mais de duas décadas.

– A inauguração desse equipamento tão importante deveria ser um momento de união, suprapartidária. Sou de Livramento de Nossa Senhora e bem sei disso.

Na festa para Riachão, Clarindo chora o Espanhol

Riachão, o baiano que virou o decano das rodas no Brasil, vai completar 98 anos em novembro feliz. Quinta e sexta da semana passada, no Teatro Pompeia, em São Paulo, Paulinho Timor, da banda Bambas de Sampa, o homenageou no lançamento do CD Todo mundo tem que falar, festa que teve, nos dois dias, a presença de Martinho da Vila, sempre dando canja, e também de Clarindo Silva, que aproveitou para lançar o seu livro Memórias da Cantina da Lua, já na quinta edição.

Riachão brincou, disse que foi a Cuba e pensou estar em Salvador, ‘só que o povo lá fala um pouquinho diferente’, mas Clarindo falou sério:

– Registro a nossa tristeza pelo fechamento do Hospital Espanhol, um retrocesso para os baianos.

