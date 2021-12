Rui Costa e ACM Neto no tiroteio dos combustíveis

O governo federal chega a ser engraçado na caça a empresários que estariam dando apoio à greve dos caminhoneiros. Não vê, porque não lhe convém, o óbvio: a volta dos panelaços domingo, enquanto Temer falava na tevê, reflete a imensa insatisfação coletiva, não pelos caminhoneiros em si, mas pelos sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis.

Seja como for, ficou evidente que a vastidão do problema com certeza vai estar na campanha baiana deste ano. Nesta segunda, 28, já se viram os primeiros ensaios. Rui Costa culpa o governo de Temer. E cita:

– Por que a Refinaria Landulpho Alves reduziu o seu refino de petróleo em 50%?

Ou seja, ataca diretamente a política do governo que determina reajustes conforme as oscilações do dólar e do preço do barril de petróleo.

Já ACM Neto culpa o PT. Diz que a manipulação de preços que Lula e Dilma praticavam um dia ia estourar:

– A crise é o reflexo disso.

Como o filho é feio...

Odebrecht toma R$ 2,6 bilhões em bancos. Vai pagar e investir

A Odebrecht ganhou um bom gás para dar a volta por cima no pós-Lava Jato. Acertou com cinco bancos brasileiros acordo financeiro que disponibiliza R$ 2,6 bilhões em novos recursos e ao mesmo tempo alonga, com juros menores, dívidas que venceriam no curto prazo.

Boa parte do financiamento será para investir na sua construtora, a Odebrecht Engenharia e Construção (OEC), um dos carros-chefes do faturamento do grupo.

Os R$ 2,6 bilhões serão divididos igualmente entre Itaú e Bradesco e liberados em duas etapas: uma, imediatamente, no valor de R$ 1,7 bi. A outra de R$ 900 milhões.

O acordo envolveu também Banco do Brasil, Santander e BNDES, pois teve como lastro a valorização de ações da Braskem. Luciano Guidolin, diretor-presidente da Odebrecht, festeja o fato:

– Mostra que temos a confiança do setor financeiro e dos nossos acionistas.

Pesquisa para o Senado

Quem mais gostou do resultado da pesquisa da P&A divulgada pelo site Bahia Notícias foi a senadora Lídice da Mata (PSB). A amostra foi feita no fim do mês passado e mostra Rui Costa com 47,5% contra 6,5% de Zé Ronaldo, mas no Senado dá Jaques Wagner, com 35,7%, Lídice da Mata, com 25,3%, bem distante dos 3,5% de Ângelo Coronel (PSD).

Lídice se disse feliz, e Coronel também, ela porque está bem e ele porque saiu ‘do zero e já pontua’.

Um defeito: o nome de João Santana, candidato ao governo do MDB, ficou fora.

Ronaldo e João juntos em Irará

Zé Ronaldo, candidato a governador do DEM, e João Santana, o do MDB, se encontraram domingo em Irará, que aniversariou.

Trocaram muitas amabilidades pessoais e, tanto no particular como nos discursos, prometeram que lá adiante podem sentar e conversar para discutir a possibilidade de união.

Com o detalhe: nos discursos os dois falaram em entendimento adiante, mas no segundo turno.

Apesar da greve, Lençóis garante fazer seu festival

Apesar da greve dos caminhoneiros, que travou serviços, adiou festa como a Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, e espalha incertezas, o Festival de Lençóis, de quinta a sábado desta semana, vai acontecer, segundo a garantia dos organizadores.

Aliás, eles dizem que contaram com a sorte. Transportar e armar o palco seria o problema, mas isso foi feito com bastante antecedência, por mera obra do acaso, segundo o empresário Marcos Pedreira, um dos organizadores do evento:

– Demos sorte. Óbvio que não prevíamos a greve, mas aconteceu tudo a favor.

O festival terá entre as suas atrações Saulo, que abre a festa, Maria Rita e Jau.

