Rui Costa, ‘Correria’, agora corre também do ‘já ganhou’, a praga

Dizem nos meios políticos que há duas maneiras fáceis de se entregar uma disputa majoritária, um primário que só tolos cometem, o já perdeu, e outro a maior das burrices, entrar no ‘já ganhou’.

Os aliados de Rui botaram o nome de ‘Correria’, graças ao pique para cumprir agenda intensa e por vezes tensa. Tirante o cheiro de puxassaquismo, Rui corria atrás de mostrar-se um governador digno de credibilidade diante do povo e de aliados. Por tabela, jogar ACM para escanteio. Lógico que mirava as urnas, mas ganhou por W x O.

Epidemia —-Rui constrói um discurso na linha de evitar que o ‘já ganhou’, a suprema burrice, vire epidemia entre aliados.

Ele recebeu prefeitos e distribuiu obras, evoca cinco mil quilômetros de estradas construídas ou recuperadas, quatro policlínicas já em funcionamento, outras quatro a serem inauguradas até junho e mais quatro em construção, além de licitar até junho o tramo 3 do metrô, que vai até Águas Claras num esforço para manter a base fortalecida e com discurso que embale a continuidade como um bem.

Antes, com Neto em cena, ao ser indagado sobre o cenário, ele se dizia otimista. Agora, diz que mantém o mesmo otimismo e ritmo.

Segue também outro mandamento básico da política: adversário até se xinga, mas nunca se subestima.

— O meu melhor discurso é o meu governo.

Prates pula fora da vice

Já que o vice de Zé Ronaldo (DEM) vai ser indicado, o nome do vereador Leo Prates (DEM), presidente da Câmara, é sempre citado, mas ele descarta peremptoriamente., Vai disputar uma vaga na Assembleia e diz que prefere não ‘queimar etapas’. Em miúdos, não quer trocar o mais certo pelo mais duvidoso.

O posto está mais para Brumo Reis, o vice de Neto, que nada tem a perder. Ou melhor, se perder fica vice.

Maia mantém a estratégia

Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, disse em Camaçari que continua no páreo da corrida presidencial e que não tem essa de abrir para o tucano Geraldo Alckmin.

Nada empolgante para os aliados de Zé Ronaldo. Nas primeiras rodadas de pesquisa, Maia não passou de 1%. Dizem os aliados que a manutenção da candidatura é estratégica, para tentar cacifar o DEM para a hora de negociar as alianças.

Desenterrando cabos e fios

O projeto de Angelo Coronel (PSD) que pretende obrigar a Coelba a enterrar cabos e fios da rede elétrica num prazo de cinco anos em Salvador e dez no interior, deve entrar na pauta da Assembleia nos próximos dias, segundo o próprio Coronel.

— Já seguimos todos os trâmites. Agora é votar.

A Coelba, que não gosta da ideia (o custo é alto), só tem uma chance: fazer com que Coronel se empolgue o Senado e esqueça.

‘O pagador de promessas’ volta pedindo graça dupla

José Batista Freitas, autor do livro ACM, o mito, e empresário que ganhou notoriedade ao decidir caminhar da Igreja de Nossa Senhora dos Passos, em Feira de Santana, até a Igreja do Bonfim a pé com uma cruza, em 2006 pela saúde de ACM e em 2016 pela volta do Vitória a primeira divisão, está de novo causando sensação na imprensa feirense por ter feito nova promessa: se receber a graça, vai fazer um dos caminhos de Santiago de Compostela, na Espanha, um ponto de perigrinação mundialmente conhecido.

A questão é a graça que ele está pedindo agora, da pesada e em dose dupla: vai pagar a promessa se Zé Ronaldo for eleito governador e Geraldo Akcmin presidente. Pediu alto, não?

Registros

Como Hitler

Alexandre Brust, presidente da CBPM, lembra que o slogan de Jair Bolsonaro, O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é a cara do Deutchland Uber Alles (Alemanha acima de tudo), de Adolf Hitller.

Bêbado feliz

José Tude, prefeito de Camaçari três vezes, hoje vice, estava no mandato lá por meados dos anos 70 quando recebeu a visita de ACM, governador.

Festão, de repente no palanque oficial, meio da folia, entra um bêbado, começa a alisar ACM, fazer gracinhas, causando constrangimento geral, todo mundo com medo de uma explosão governamental.

Até que ACM chamou Tude ao pé do ouvido:

— Venha cá, esse bêbado é contra ou a favor?

— A favor.

— Então deixe.

Nunca um bêbado foi tão bem tratado. A única coisa que aconteceu com ele foi ser alvo de piadas.

