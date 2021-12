Rui anuncia aperto de cinto e pede a aliados na Alba que baixem o tom

Rui Costa passou o dia ontem reunido com políticos. Pela manhã, o Conselho Político, à tarde, senadores e deputados aliados. Nos dois casos, a pauta sobre como será o governo na era Bolsonaro: aperto de cinto.

Rui queixou-se de que o déficit da Previdência, sempre crescente mês a mês, chega aos R$ 4 bilhões. Para encarar a situação, pretende cortar na carne e falou abertamente da possibilidade de extinguir todas as empresas, embora até agora nada esteja definido, ainda.

Assembleia

Mas deputados aliados do governo especulam que empresas como Prodeb, Cerb, CAR, Conder e Fundação Luís Eduardo Magalhães estão na berlinda. O próprio governo admite que a máquina já é enxuta. Mas só tem um jeito: cortar.

Aliás, o cenário já era preconizado por deputados da oposição, como Luciano Ribeiro (DEM), o líder, a partir das análises das contas do governo que chegaram à Assembleia. Dizia ele que do jeito que a coisa ia, logo o governo teria dificuldades.

Sobre a disputa da presidência da Assembleia, Rui apenas pediu aos aliados que baixem o tom, evitando trocas de farpas pela imprensa. E que construam suas alianças dentro da base governista, que tem 45 deputados. O vencedor terá que ter 32 votos. A oposição, que tem 18, embora amplamente minoritária, está na espreita torcendo pelo racha. Nesse caso, ela seria decisiva, o que Rui quer evitar.

Segundo Gamil, o jogo é duro

O advogado Gamil Föppel, candidato da oposição à presidência da OAB-BA na eleição de amanhã, não reconhece o adversário Fabrício Castro como favorito, como dissemos aqui em nota.

Gamil diz, por meio da assessoria, que apenas dois institutos divulgaram pesquisas, o Dataqualy e o E-Leva. O primeiro dá Fabrício na frente, o segundo, ele.

Gamil diz que a diretoria atual está bem desgastada, e é nisso que ele aposta.

Zabumbão, um perigo

A citação da Barragem do Zabumbão, em Paramirim, como uma de risco, no noticiário que lembra os três anos do desastre da San Marco em Minas, é notícia altamente pertinente, segundo o prefeito Gilberto Brito (PSB).

– Há fissuras. E ela hoje está só com 12% de água. Agora começam o período chuvoso e as preocupações.

A barragem é administrada pela Codevasf e abastece Paramirim, Caturama, Botuporã e Tanque Novo.

E o etanol já vai sumindo

O combustível à base de álcool custa, em média, R$ 3,281, conforme última pesquisa da ANP (dias 4 a 10/11), isto é, 30,98% menos que a gasolina (R$ 4,754), o que vem aumentando a demanda dos motoristas pelo etanol e provocando a escassez do produto. Fala o presidente do Sindicombustíveis Bahia, Walter Tannus:

– As distribuidoras não entregam todos os pedidos e alguns postos das bandeiras Shell e BR estão, constantemente, sem o combustível.

Segundo Glicério, o Othon é efeito Centro de Convenções

Glicério Lemos, presidente da secção baiana da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA), diz que o fechamento do Bahia Othon Palace, ontem sacramentado, é resultado da falta do Centro de Convenções:

– Os grandes hotéis não aguentam sem um centro de convenções. O turismo de eventos é o grande complemento da alta temporada.

Diz Glicério que 90% dos 404 hotéis, pousadas e afins de Salvador sofrem prejuízo, com um detalhe, a taxa de ocupação até cresceu significativamente, mas os preços não acompanharam a inflação:

– A diária média estagnou. Nossos custos aumentaram e os preços são os mesmos de cinco anos atrás. Fica muito difícil.

