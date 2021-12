Rosemberg quer Bellintani no PT e Vavá pede que o PSB dê prazo

Sem partido e sem militância política, mas pontuando bem nas pesquisas para prefeito de Salvador num cenário em que não há favoritos absolutos, Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, é a pauta da vez nas rodas de conversas dos políticos. Vai ou não vai entrar no jogo? E se sim, por qual partido?

Aí começam as conjecturas. Nesta terça-feira, 10, o deputado Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Assembleia, disse ser a favor da entrada de Bellintani no partido para uma possível candidatura.

- Se o PT me pedir uma sugestão eu diria para trazer Bellintani e torná-lo o nosso candidato. Tendo por exemplo, um vice como Vovô do Ilê.

Segundo Rosenberg o melhor nome do partido é Nelson Pelegrino, hoje secretário de Rui Costa.

No PSB - Rosenberg diz que o PT deve se definir, se quer um candidato competitivo ou colocar alguém apenas para fazer palanque visando atingir Bolsonaro.

Ele faz coro com outros petistas, como o deputado federal Josias Gomes, hoje secretário de Desenvolvimento Rural.

Já no PSB, partido que namora Bellintani, o ex-vereador Waldemar Oliveira, o Vavá, vice-presidente do partido em Salvador, se diz incomodado com a indefinição do presidente do Bahia.

- O PSB deve marcar data para a resposta, e não ficar esperando quando ele bem quiser se definir.

Até as definições em março, Bellintani está em pauta.

Colbert duela com Zé Neto

Uma pesquisa do Equalip, encomendada pelo jornal Folha do Estado e site Bahia na Política, sobre a disputa em Feira de Santana, divulgada nesta terça, mostra o deputado Zé Neto (PT) em primeiro, com 28,3%, seguido do prefeito Colbert Martins (MDB), com 17,3%, Carlos Geilson (sem partido), com 16,1%, e Targino Machado (DEM), com 14,3%.

O resultado aponta um cenário indefinido, com tendência de polarização entre Zé Neto e Colbert.

Chineses ávidos

O embaixador da China no Brasil, Li Jinzhang, andou circulando por Salvador nos últimos dias.

Conversou com Rui Costa para convidá-lo a ir à China junto com os demais governadores do Nordeste a fim de discutir as possibilidade de abrir novos negócios.

Segundo o secretário João Leão, do Desenvolvimento Econômico, o encontro foi proveitoso:

– Os chineses estão ávidos para investir aqui.

David e Dayane e a briga velha

Os ataques que David Salomão (PRTB), prefeiturável em Conquista, faz contra a deputada Dayane Pimentel (PSL) fazem parte de briga velha, anterior à campanha do ano passado, segundo o deputado Júnior Muniz, hoje no PP, mas na época no PHS, pelo qual se elegeu, integrante da coligação Renova Bahia, formada pelo PHS, PRTB, PSL e PPS.

- Dayane já não queria aceitar a candidatura de David argumentando que era inimiga dele.

Nelson Leal diz que a Alba gastou menos 60 milhões

Em 2018 a Assembleia gastou em torno de R$ 720 milhões. Nelson Leal (PP), o presidente que assumiu este ano, teve um orçamento de R$ 623 milhões. Apertando o cinto com cortes de pessoal, redução do número de carros em serviço de 24 para quatro e coisas assim, conseguiu poupar pelo menos R$ 60 milhões, talvez um pouco mais (os números ainda não estão fechados) e tem projetado para 2020 um orçamento de R$ 708 milhões, ainda menor que o de 2018.

Os números foram expostos por ele ontem no almoço de fim de ano com jornalistas. Ressalvou que nada encontrou de irregular nas contas do antecessor, o hoje senador Ângelo Coronel (PSD).

– O nosso grande gasto é com pessoal. O estouro foi por conta do plano de cargos e salários.​

REGISTROS​

Homens rudes

Lysie dos Reis Oliveira, professora da Uneb, lança, nesta quinta-feira, 12, às 18h30, no Museu de Arte da Bahia, o livro Homens rudes e muito honrados dos mesteres. Os alunos do curso de música da Uneb darão show particular no evento.

Agricultura familiar

Com a presença do secretário de Desenvolvimento Rural, Josias Gomes, o deputado Jacó lança, nesta quarta, 11, às 9h, no plenarinho da Assembleia, a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. Ele diz que a ideia é fomentar políticas de inovação tecnológica, regularização fundiária e cultura de produtos orgânicos.

No British Club

O Bahia British Club realiza sexta, 13, a partir do meio-dia, o seu almoço de confraternização do final de ano, com muita música. O presidente Fernando Santana garante que quem for lá, com certeza, não se arrependerá.

Dirceu em Guanambi

O ex-ministro Zé Dirceu está sendo aguardado com muita expectativa em Guanambi, dia 16. Vai lançar lá, no auditório da Uneb, o seu livro Zé Dirceu – Memórias, Volume 1. Também fará palestra. Dirceu vem fazendo um périplo pelos quatro cantos do país.

