Roque Aras, o pai de Augusto, diz que o filho não vai tolerar corrupção

Assim que o nome de Augusto Aras foi cogitado para a Procuradoria Geral da República disseram que ele era de esquerda e quem saiu em defesa foi o pai, Roque, no Twitter:

– É liberal na economia e conservador nos costumes, mais do que eu, até.

Aos 87 anos, ainda militando na advogacia em Feira de Santana, Roque Aras, também nunca foi de esquerda, mas construiu toda a sua trajetória entre os animigos da ditadura militar.

Deputado estadual e depois federal, foi presidente do MDB na Bahia, o partido da oposição aos militares.

Dividida – Passou a comandar o MDB na época em que o partido era dividido entre autênticos e adesistas.

Os autênticos, conta ele, se resumiam a dois diretórios, o de Feira de Santana, comandado por Chico Pinto, e o de Conquista, por Pedral Sampaio. Os 60 restantes seguiam a batuta de Ney Ferreira, deputado federal, aliado de ACM.

Foi aí que ele resolveu embrenhar-se pelo interior atrás de novos aliados:

– Eu chegava nas cidades e perguntava ao padre ou ao pessoal do Correios: quem é que fala mal do governo aqui.

Enfrentou muitos problemas, até assassinatos. Hoje, Roque se diz satisfeito com filho, por dois motivos, um geral e um pessoal:

– Ele quebrou um estigma. A turma do sul acha que só tem gente que entende direito até Minas. E pessoalmente, tenho certeza: Augusto jamais vai tolerar a corrupção.

Piso tátio no CAB? Para que?

O deputado Jurailton Santos (Republicano) apresentou projeto sugerindo a colocação de piso tátil, para deficientes visuais, no Centro Administrativo da Bahia.

Colegas dele que Jurailton, no primeiro mandato, é bispo da Igreja Universal, mas em matéria de CAB é cristão novo. Elementar. Nas ruas do CAB o trânsito de pessoas nos passeios é baixíssimo, muito menos de deficiente visual. De quebra, há ônibus circular, gratuito.

Protesto no IFBA por Luzia

Alunos e professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) vão fazer amanhã (10h) em frente a reitoria (Canela) protesto em favor da professora Luzia Mota, eleita reitora em dezembro que até hoje não tomou posse.

O caso está judicializado, mas arautos de Brasília dizem que o problema é fácil de entender: o ministro Abraham Weintraub (Educação) não vai empossá-la porque ela é de esquerda (e ele de direita).

Sem peixe e nem churrasco

Cidades vizinhas, Santo Antonio de Jesus e Valença têm populações equivalentes (100 mil habitantes). A primeira tem 20 mil empregados com carteira assinada a segunda 10 mil.

A diferença, dizem lá, é que em Valença grande parte da população vive da pesca.

Como pescador gosta muito mais de carne do que de peixe e vive dias ruins por causa do óleo, se vive lá uma situação única: churrascarias quase vazias.

Disputa no TJ fica entre Olegário e Graça Osório

Termina terça o prazo para inscrição dos candidatos às eleições do dia 20 para definir o novo comando do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-Ba) e entre os 60 desembargadores baianos, o clima é de ebulição. Politicamente, a disputa já está polarizada entre o desembargador Olegário Monção Caldas, ou Olegário, e a desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel Leal, ou Graça Osório, ele com apoio do presidente Gesivaldo Brito e da antecessora, Maria do Socorro Santiago, e ela com os ex-presidentes Telma Brito e Mário Alberto Hirs.

Curioso: o desembargador Carlos Roberto Santos Araújo se candidatou a tudo: presidente, 1º e ª vice, corregedor da capital e do interior.

E Rui Costa torce por quem? Se torce, não diz.

adblock ativo