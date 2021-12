Ronaldo sacode a poeira e bota o pé nos trilhos da campanha

Foi em clima festivo que DEM e PSDB reataram relações, estremecidas quando ACM Neto desistiu de se candidatar, com Zé Ronaldo na cabeça da chapa. Alguns mais eufóricos até querendo implementar o grito do já ganhou numa circunstância que estava mais para o agora vai.

Zé Ronaldo juntou a maior parte dos cacos e agora parte para a segunda etapa, montar a chapa, que até agora só tem ele na cabeça e o deputado Jutahy Júnior numa das vagas para o Senado.

Falta definir o vice e o outro senador. No primeiro caso, tudo em aberto. Fala-se em Bruno Reis, que se topar, terá que deixar a vice de Neto que está na mão para tentar outra voando.

Irmão lázaro — O deputado federal Irmão Lázaro (PSC) diz que é candidato, preferencialmente com Ronaldo, mas se não der, também será. Os ronaldistas dizem que a postulação dele também está sendo avaliada, mas até agora, a única certeza é Jutahy.

Mas, como diz o deputado Luciano Ribeiro (DEM), líder da oposição na Assembleia: ‘O fato é que temos um candidato competitivo, com chances de vencer a eleição’.

Depois de passar a maior parte dos últimos 40 dias sorumbáticos, tentando se recuperar da perplexidade da desistência de Neto, os oposicionistas tentam forjar um otimismo, mas é só a decolagem. Na real, Ronaldo ainda pontua mal nas pesquisas. Não ganhou nem a tradicional fatia anti-petista, ainda.

Gualberto cai atirando

O deputado João Gualberto, que vai disputar a reeleição depois que viu abortada a pretensão de se candidatar ao governo, disse que a prisão do ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, condenado no chamado mensalão tucano, era para acontecer mesmo:

— Na nossa linha, errou, cadeia. Nós não fazemos dos nossos presos heróis não. Rui Costa fala que é um homem sério, mas o líder dele está preso e festejado.

Marina quer que Eliana vá

Marina Silva, a presidenciável da Rede, está tentando convencer a ex-ministra Eliana Calmon a entrar na briga pelo Senado este ano na Bahia. Eliana, que trocou o PSB de Lídice da Mata, partido pelo qual disputou o Senado em 2014, chegou a cogitar brigar por uma vaga no Senado por Brasília, já que aprendeu que a Bahia tem um território muito grande, mas agora sinaliza que quer mesmo é ficar fora. Marina insiste. Acha que o momento é mais propício.

Aleluia quer limitar ICMS

José Carlos Aleluia (DEM), o deputado, protocolou ontem na Câmara um projeto de lei que limita em 23% o teto que cada Estado pode cobrar de ICMS sobre a gasolina. A proposta sugere também um teto de 9% para o diesel e 17% para o álcool.

Aleluia diz que a Bahia é um dos estados em que o ICMS é mais caro: 28%, só comparável a Estados como Rondônia, Acre e Ceará. O governo diz que isso é tentativa de transferir a culpa da crise.

Roberto Carlos pede que olhem pelo Juazeirense

Presidente do Juazeirense, o time baiano que disputa a série C e está em quarto na classificação, o deputado Roberto Carlos (PDT) diz que se tivesse mais algum apoio de empresas públicas como a Embasa, a história seria bem melhor.

— Estamos na frente de times tradicionais como Santa Cruz, Náutico e Remo. Nós faríamos um time de dar inveja se subirmos para a Série B. Na Série C, a CBF se limita a pagar passagens e hospedagens. O clube não leva nada. Mas na Série B é diferente. Quem chega já ganha R$ 8 milhões.

Roberto Carlos diz que o Juazeirense tem um custo mensal hoje de R$ 200 mil e conta com ajuda de empresários juazeirenses. Mas não está satisfeito:

— Com um pouquinho mais poderíamos avançar. É por isso que estou fazendo o apelo.

POLÍTICA

COM VATAPÁ

Gratidão

Essa vem da lavra de Newton Macêdo Campos. 1958, Octávio Mangabeira, deputado federal (em 1959, tomou posse como senador e morreu no ano seguinte), vai à casa do deputado José Cândido Ferraz, do Piauí, de quem era amigo desde tempos de estudante na Universidade Federal da Bahia (Octávio, engenharia, e Zé Cândido, medicina). Lá, vê um grande retrato do brigadeiro Eduardo Gomes (que em 1946 perdeu a eleição presidencial para Eurico Dutra e em 50 para Vargas):

— Zé Cândido, você ainda conserva este santo na redoma?

— Claro, Dr. Octávio. É uma homenagem a um grande brasileiro e um gesto de gratidão pessoal. Devo muito a ele.

— Ora, Zé. A homenagem eu compreendo, mas gratidão em política prescreve em seis meses. Faz oito anos que o brigadeiro perdeu a segunda vez. Sua gratidão está prescrita, caro amigo.

Em tempo: dizem alguns que a prescrição da gratidão política em seis meses era naquele tempo. Hoje se diz que se muito dura é um mês, as mais longevas

