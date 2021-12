Ronaldo não gostou do Ibope e vai pedir auditoria da pesquisa

Se no plano federal temos pesquisas em profusão, na Bahia vivemos tempos de escassez. Só temos o Ibope/Rede Bahia, e por ela Rui cresceu de 50 para 60% e Zé Ronaldo estagnou embaixo. Tinha 8, está com 7%.

O time de Ronaldo não gostou e ontem mesmo o advogado Ademir Ismerin foi acionado pelo comando de campanha para pedir uma auditoria na pesquisa.

A amostragem de fato é pequena, com 1088 entrevistados ao preço de R$ 83.396. Anteontem a Real Time Big Data também pediu registro, com a ressalva de que as entrevistas são feitas por telefone (o que fragiliza mais ainda a amostra), com ela mesmo pagando o preço de R$ 15 mil, cinco vezes e meia menos que o Ibope.

Senado

O fato é que no ninho da oposição o Ibope bateu como uma ducha fria e ninguém engoliu. A pesquisa também era aguardada com expectativa pela disputa do Senado. As anteriores apontaram Angelo Coronel (PSD), o companheir

o de chapa de Jaques Wagner, com 7%.

Por ela, Wagner saltou de 33 para 41% e Coronel pulou de 7 para 15%, enquanto Lázaro permaneceu empacado (de 23 para 22%) e Jutahy Magalhães caiu de 14 para 11%.

A pesquisa indica que Coronel, puxado pela máquina, caminha para tomar a segunda posição de Lázaro.

No ti-ti-ti se dizia o inverso, Lázaro passaria Wagner. Seja como for, quem afere pesquisa é urna. Só faltam 18 dias.

Inelegibilidade de Isaac é a bola da vez no ti-ti-ti de Juazeiro

Com a candidatura a deputado federal indeferida pelo TRE, Isaac Carvalho (PCdoB), que foi prefeito de Juazeiro por oito anos, acusado de remanejar R$ 111 milhões em 2009 de recursos do orçamento sem autorização da Câmara, toca a campanha, e culpa a Procuradoria do Município.

Carlos Luciano, o procurador da época, hoje adversário, ironiza:

— Ele faz isso talvez por eu ser o único opositor que pode prejudicá-lo.

Isaac foi condenado em maio de 2016 pelo TJ a um ano, 11 meses e 10 dias de prisão, que pode ser convertida em serviços alternativos, e ficar inelegível por cinco anos por conta do caso, denunciado pelo Ministério Público de Contas.

Ele diz estar confiante, porque não houve dolo, mas os adversários dizem que o processo foi julgado pelo TJ, segunda instância, o que complica a vida dele.

O mensalinho do vereador

Boa parte dos 53 deputados estaduais que disputam a reeleição estão se queixando da campanha de 2018, segundo eles a mais indecente e cara. Um deles ontem dizia no restaurante:

— Antes prefeito se respeitava, comandava o grupo. Agora ele fecha e pede por fora o dos vereadores.

Alguns lembram que este ano se consolidou o mensalinho do vereador, uma quantia mensal que nossos edis recebem a troco de voto.

Incêndio da Alba vai custar em torno de R$ 12 milhões

Hoje, mais de 50 dias depois que um incêndio atingiu em cheio o prédio principal da Assembleia, os dirigentes da casa já têm uma ideia do custo do estrago: inicialmente projetou-se R$ 8 milhões, mas pode chegar a R$ 12 milhões.

Parte do estrago foi do fogo, outra da água. Por aí, trocou-se no 1º andar, e vai se fazer o mesmo nos 2º e 3º, toda a fiação elétrica e estrutura hidráulica. Até o ferro das estruturas de concreto está sendo testado.

Também está se colocando policarbonato nas estruturas internas, um material bem mais resistente ao fogo.

Na sala do plenário só o som da mesa foi danificado. As obras de arte, já devidamente examinadas, escaparam intactas.

