Roberto Gaguinho, o jornalismo perde um dos seus bons arautos

Oscar Niemeyer já dizia que a vida é assim, cada um vem, dá o seu recado e vai embora. E é evidente que o recado tem hierarquia moral, oscila entre os ótimos e os péssimos. Paulo Roberto Eloy da Costa, o Roberto Gaguinho, está no time dos bons, a nosso ver.

Gaguinho fez em novembro uma cirurgia cardíaca, deu azar. Uma bactéria o pegou, e de lá para cá a vida dele foi entre idas e vindas ao hospital, até que na tarde de anteontem ele perdeu a batalha. Deixou viúva D. Jandira Cerqueira, seis filhos, 11 netos, um bisneto e uma legião de amigos que foi ontem ao Campo Santo.

Documentários — Figura afável, sempre de bem com a vida, em casa, na rua, com os colegas, trabalhou em A TARDE e na TVE, mas tem no currículo o crédito de ter produzido dois grandes documentários, um sobre a vida do historiador Cid Teixeira e outro do jornalista Jorge Calmon, que durante 60 anos foi diretor de Redação de A TARDE.

Conta o também jornalista Agostinho Muniz que o depoimento de Jorge Calmon, tomado em 2003, demorou seis horas, mas o documentário foi de apenas 45 minutos.

– Temos que resgatar a gravação inteira. Sei que num determinado momento Gaguinho perguntou a Calmon o que ele achava de ACM. Resposta: ‘Não quero falar desse rapaz’.

Walter Pinheiro, presidente da ABI, disse que vai se empenhar para correr atrás. A ideia também homenageia o nosso Gaguinho.

São Marcelo na Fecomércio

Provocado pela Fecomércio-BA, Cláudio Tinôco, o secretário de Turismo de Salvador, vai se reunir hoje com o 2º Distrito Naval e a direção do Iphan. Pauta: o Forte São Marcelo.

A Fecomércio-BA quer ver o forte como point de atração turística, como era até um tempo atrás. Tinôco, que está se despedindo do cargo até 4 de abril, por ser vereador e irá disputar a reeleição, diz que terá toda boa vontade:

– Vamos ver se destrava.

Corona, mas nem tanto

Voltando da Europa onde passou os últimos 15 dias entre Barcelona e Valência, na Espanha, e Lisboa, em Portugal, o jornalista Paulo Bina, chefe da comunicação da Assembleia, diz nada ter notado de anormal por onde andou, apesar do corona:

– Claro que as pessoas falam, tomam as precauções, mas querem saber mais do Brasil. Assim que cheguei a Lisboa, peguei uma gripe. Sem grilo. Eu não poderia ter levado corona do Brasil.

Itamaraju e os fantasmas

Itamaraju, lá no extremo sul da Bahia, virou mote principal nas redes sul-baianas. Sexta passada o prefeito Marcelo Angênica (PSDB) demitiu a secretária de Educação, Juciara Pereira, que é esposa do vice, Téa Pires.

Motivo: ela se recusou a assinar contratos para o transporte escolar suspeitos, com linhas-fantasmas e empresas idem. A PF e o Ministério Público já receberam várias denúncias sobre o caso, fato público e notório.

Senhor do Bonfim em dia de festa para Paulo Braga

Homem forte do agronegócio, Paulo Braga, ex-deputado estadual (de 1995 a 1999), filho de Antônio Gonçalves, enraizado em Senhor do Bonfim, conseguiu um milagre ontem: botar no mesmo lado, batendo palmas para ele, o prefeito Carlinhos Brasileiro (PT) e Laércio Júnior, vereador, virtual candidato do DEM para enfrentar o próprio Carlinhos.

Em vias de completar 77 anos, uma figura querida, Paulo Braga recebeu ontem da Assembleia a Comenda 2 de Julho, iniciativa do deputado Bobô, também conterrâneo.

E já que o clima era de festa, também em clima festivo perguntou-se a Paulo Braga: e aí, entre Carlinhos e Laércio, fica com quem?

– Vou jogar os dados para onde a sorte pende.

REGISTROS

Reestreia turística

O novo Centro de Convenções de Salvador vai receber de 29 a 31 de outubro seu primeiro grande evento científico. É o XX Congresso Internacional de Odontologia da Bahia (Cioba 2020), que vai reunir oito mil participantes, 60% deles de outros estados e países. Curioso: o último grande evento do velho centro de convenções também foi um congresso de odontologia.

Ícones da medicina

Se vivos fossem, os médicos Antônio Jesuíno Santos Neto e João Falcão Fontes Torres, o primeiro professor da Ufba e fundador do Cremeb, o segundo sanitarista respeitado, ambos ícones da medicina baiana, estariam completando 100 anos. É justamente para lembrar isso que depois de amanhã (15h) na Faculdade Primaz do Brasil, no Terreiro, o professor Jorge Cerqueira, presidente do Instituto Bahiano de História da Medicina e Ciências Afins, vai falar sobre a importância deles para a Bahia.

Sílvio e o PSB

Na coluna de domingo informamos que o PSB tinha apenas Trindade de vereador, por sinal, recém-filiado. Erro nosso. O partido tem também Sílvio Humberto, que é histórico.

