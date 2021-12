Ricardo Boechat, lá se vai um dos arautos da boa prática jornalística

Ricardo Boechat era sempre um bom papo, pela lucidez com que enxergava a vida, sem bossa, sem floreios e sem partidos. Uma perda e tanto para os que cultuam as boas práticas jornalísticas.

Numa das últimas conversas numa roda de jornalistas (eu incluso), ele dizia que a bíblia do jornalismo é o interesse público. A verdade, ressalvava ele, tem hierarquia. Às vezes não convém, como noticiar suicídio (a não ser que o tal seja um Getúlio Vargas).

– Nós temos que passar adiante uma informação que privilegie o caminho da civilidade, como se tivéssemos dizendo algo aos nossos filhos. E evidentemente criticar os atropelos do caminho.

Ou seja, o foco, bem definido, é o interesse público.

Bois — Nessa mesma conversa entrou em pauta a boiada de Geddel e as relações com Joesley Batista, da JBS. Dizia ele:

– A boiada sempre chegava no frigorífico maior do que saiu do pasto.

Alguém replicou que fazia parte do negócio vender o boi gordo pelas vias legais e comprar boi magro com dinheiro sujo, já que ninguém conta boi em pasto, nem gordo e nem magro. E ele:

– Aprendi mais essa, baiano. Que se aplica a boiadas em geral.

Ontem ele criticava a irresponsabilidade com as tragédias ‘evitáveis’, como Brumadinho e a do Ninho do Urubu, do Flamengo. Que ironia. Ele entrou no pacote.

PR se anima com Lázaro

O ex-deputado José Carlos Araújo, eleito presidente do PR na Bahia (antes era comissão provisória, agora diretório), diz que o partido deu enorme salto nas suas expectativas com a filiação de Irmão Lázaro, ex-deputado que ano passado disputou o Senado na chapa de Zé Ronaldo (DEM).

– E setembro vamos fazer uma pesquisa para ver como ele se encaixa melhor na disputa de 2020, se em Feira ou Salvador.

E a terra tremeu

A prefeita Christine Pinto (PSD), de Guaratinga, no extremo sul da Bahia, está querendo resposta para uma situação: por que a terra tremeu lá em 28 de janeiro e ontem também?

O tremor de ontem, segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), teve magnitude de 2,1 na escala Richter, considerado leve, menos intenso do que o de janeiro. Mas a preocupação na população é grande.

Rogério Andrade diz que ganhou em rifar cargos

Rogério Andrade (PSD), prefeito de Santo Antônio de Jesus, avalia a eleição do filho, Rogério Andrade Filho, a deputado estadual, como o sexto mais votado (85.968 votos) como fruto do trabalho dele na prefeitura:

– Temos 140 obras em andamento. Consigo isso porque soube me segurar. Eu usei apenas 30% dos cargos de confiança. Enfrentei forte pressão durante a campanha. E só agora, por necessidade absoluta, cheguei a 45%. Nisso aí eu poupei em torno de R$ 14 milhões.

Ou seja, de quase três mil cargos de confiança, usa menos da metade. O pai de Rogério, Aloísio Andrade, foi prefeito de Elísio Medrado e deputado estadual. E aí mais uma razão para a alegria com Rogerinho: ‘É a terceira geração’.

adblock ativo