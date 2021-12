Reinaldo Braga, o emblema entre os nossos deputados derrotados

Eleito vereador de Xique-Xique em 1971, aos 31, o médico Reinaldo Braga, hoje com 78 anos, nunca mais perdeu eleição. Em 1976 elegeu-se prefeito, também de Xique-Xique, e de lá para cá ganhou nove mandatos de deputado estadual consecutivos, 36 anos seguidos, só na Assembleia.

Jurandir Oliveira (PR), colega, ex-prefeito de Ipirá, também tem nove, mas em dois deles, ficou na suplência e assumiu depois. Em 2018 desempatou o jogo: ele fica, mas Reinaldo, para a surpresa geral, perdeu.

No time de deputados que perderam a reeleição ele talvez seja o mais emblemático. Não só porque foi ultrapassado na briga pela maior longevidade, mas também porque ele é pai de Reinaldo Braga Filho, hoje prefeito de Xique-Xique.

Jogo duplo

E aí que está um imbróglio sui generis: Reinaldo pai é do PR, aliado de Rui Costa, e Reinaldo Filho é amigo e aliado de ACM Neto, de quem foi coordenador das prefeituras de bairros.

O consenso entre os deputados da oposição, especialmente os derrotados, é o de que somaram-se dois fatores adversos, independente das variantes, a força da banda governista e as fragilidades da oposição com a chapa encabeçada por Zé Ronaldo.

Reinaldo pai teria sido vítima da conjuntura pela ligação plena, genética e política, com Reinaldo Filho. Sempre presente no dia a dia da Assembleia, Reinaldo ontem não estava. Vai fazer falta.

Geílson aduba tititi de Feira

A surpreendente derrota do deputado estadual Carlos Geílson (PSDB), que é de Feira de Santana, amigo e aliado de Zé Ronaldo de longas datas, pautou as conversas nas rodas políticas feirenses e na Assembleia.

Geílson, que é radialista de ofício, iria para o terceiro mandato. Dizem lá que lideranças a ele ligadas foram ‘cooptadas’ pelo colega Targino Machado (DEM), que acabou se reelegendo bem. Queimou-se no fogo amigo.

Lúcio e o chabu em Conquista

O apoio aberto e declarado do prefeito de Vitória da Conquista, Herzém Gusmão (MDB), era um dos grandes trunfos do deputado Lúcio Vieira Lima nas eleições de domingo. Abertas as urnas, apenas 1.204 votos num eleitorado de mais de 220 mil pessoas. Simplesmente deu chabu.

Herzém até colocou o vereador Gilmar Ferraz (MDB), para fazer dobradinha com Lúcio. Ele teve 4.743, quase 3.500 a mais.

Talita vem com Bolsonaro

Eleita deputada estadual domingo pelo PSL de Jair Bolsonaro, uma empresária que trabalha com planejamento estratégico para mulheres empreendedoras esteve ontem na Assembleia fazendo uma espécie de reconhecimento.

– Fiz a campanha mais limpa que já vi. Tudo como manda a boa ética.

Ela diz que ainda avalia, com os companheiros de partido, como será a campanha do segundo turno.

Fim de eleição, chineses chegam para ver a ponte

Um grupo de 10 empresários da China Railway 20 Bureau Group Co (CR20), acompanhado dos seus advogados (um português e um brasileiro), chega a Salvador nesta quinta para dar um giro de helicóptero pela área que a ponte Salvador-Itaparica vai influenciar diretamente, como o baixo sul e a região de Santo Antônio de Jesus, acompanhado do vice governador João Leão.

– O Bruno Dauster (secretário da Casa Civil) está na China, e eu aqui para receber os chineses. Eles estão convencidos de que a ponte é um projeto viável.

A licitação da ponte Salvador-Itaparica está prevista para o dia 29, um dia após o segundo turno, na Bolsa de Valores de São Paulo.

