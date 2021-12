Quebradeira da Avianca tira de Salvador 1 milhão de passageiros

A Avianca, devendo mais de R$ 10 milhões, em recuperação, suprimiu 170 voos até domingo para Salvador. No conjunto da obra, o baque para a capital baiana é expressivo: 1,2 milhão de passageiros a menos, segundo Júlio Ribas, diretor-presidente da Salvador Bahia Airport, a empresa da Vinci Aiports que administra o Aeroporto Luís Eduardo, um retrocesso aos mesmos índices de 2009, 10 anos atrás.

A recuperação não é fácil. Júlio, que é engenheiro aeronáutico, explicou ontem em entrevista à BandNews que até antes do pedido de recuperação judicial era a segunda maior companhia aérea do Brasil, em voos domésticos, atrás apenas da Gol.

– A Avianca já teve 54 aeronaves, depois passou para 48, 38, 24 e agora está com sete. Só em Salvador movimentou ano passado 2,1 milhões de passageiros. A recomposição não é tão simples assim. Não há essa disponibilidade de aeronaves. A Gol, por exemplo, está esperando 20 novos Boeings 737 Max. Não vão sair logo por conta dos dois acidentes que aconteceram.

Cadeia atingida — Nos últimos 10 anos, o pico em número de passageiros no aeroporto de Salvador foi em 2014, com 9.152.155. Ano passado foram 8.017.778. Em 2009 exatos 7.052.720. É mais ou menos por aí a expectativa para 2019.

Júlio diz que o fato atinge toda uma cadeia, que vai dos agentes de viagens até donos de hotéis. Não há saída a não ser esperar. E rezar.

Codeba tem nova mudança

Sabe quem tomou posse na diretoria de Infraestrutura e Gestão Portuária ontem? O vice-almirante Carlos Autran de Oliveira do Amaral, que até 2012 foi comandante do II Distrito Naval (hoje ele está na reserva).

Curioso é que ele substitui Carlos Henrique Taboada, o último ocupante de um cargo do primeiro escalão lá por indicação política.

Toboada tinha a expectativa de ficar, por ser bolsonarista declarado. Não deu.

O prefeito e o pedido exótico

Prefeito de Paramirim em meados dos anos 90, interventor em Jandaíra em 2000, duas vezes deputado estadual e novamente prefeito de Paramirim, Gilberto Britto (PSB) diz ter ficado perplexo quando uma eleitora lhe pediu ‘uma fertilização artificial’.

– Em 31 anos de vida pública nunca vi isso.

O SUS não paga, mandou verificar o preço: R$ 25 mil. Ou seja, é o tipo do filho que já nasce muito caro.

Neto, Bocão e a briga de 2020

Em entrevista ontem no Balanço Geral, da Record, Zé Eduardo, o Bocão, apresentador, perguntou a ACM Neto quem seria o candidato dele a sua sucessão.

Neto riu e disse ‘quem sabe?’. Depois emendou:

– Em 2012, quando eu fui candidato, era muito difícil e pouca gente teve coragem de enfrentar o desafio. Agora que eu arrumei a casa, todo mundo quer. Eu soube até que você está querendo...

Eduardo riu. E não negou

20 camionetes da dengue ficaram largadas na Alba

Vinte camionetes L 200 Triton, da Mitsubishi, todas zero, com as portas dianteiras carregando a legenda Vigilância em Saúde, estão no estacionamento dos fundos da Assembleia desde dezembro, sem que se saiba qual é o destino delas.

Elas integram um lote de mil camionetes entregues por Michel Temer em 12 de dezembro, no apagar das luzes do governo, a pretexto de combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a municípios tidos como de alto risco, assim classificados pelo Ministério da Saúde. Na Bahia, dos 69 listados, 40 seriam beneficiados. Como o governo mudou e os veículos não foram entregues, as áreas de risco passaram a obedecer a critérios políticos. Ou seja, muitos dos que seriam contemplados sobraram.

