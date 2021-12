Que chapão que nada. A turma das chapinhas não larga o osso

A ideia dos aliados de ACM Neto de construir um chapão, reunindo numa só coligação todos os partidos amigos, está entrando água. O PHS pulou fora e o vereador Joceval Rodrigues, do PPS, bradou:

– Chega de amassar barro para faraó!

Evocou uma frase bastante usada pelo radialista Álvaro Martins, hoje no céu, para dizer que a proposta não lhe interessa.

E por que não? Depois que Neto desistiu de se candidatar, a revoada de lideranças para os braços de Rui Costa bateu em cheio nos deputados, que defendem o chapão para salvar a pele. Esqueceram de combinar com os pequenos.

O caso 2014 — A razão é simples. Os pequenos, ideológicos ou comercializáveis, quando juntam algumas dezenas de candidatos medianos, na soma, elegem um ou dois. Assim o é que em 2010 Jânio Natal, hoje estadual, se elegeu deputado federal pelo PRP com 41.585 votos, deixando de fora 19 outros muito mais bem votados, como Marcelo Guimarães Filho, então presidente do Bahia (61.170 votos).

Em 2014, num ajuntamento de pequenos partidos, Uldurico Junior, do pequenino PTC, com 39.904 votos para federal, deixou de fora também 19 outros mais votados, entre eles Luiz Argolo (PP), que tentava a reeleição, hoje na cadeia.

Fabíola Mansur, do PSB, é deputada estadual com 22.317 votos. Deixou 31 mais votados fora. Os pequ

Luiz Caetano fora do foro

As restrições ao foro privilegiado vão pegar em cheio o deputado federal Luiz Caetano (PT), ex-prefeito de Camaçari três vezes: o processo em que ele é acusado de desvios na construção de uma linha de trem, que estava no STJ, deve ir para a Justiça comum, conforme pedido do DEM para a procuradora-geral do MPF, Rachel Dodge.

Caetano já foi condenado à perda dos direitos políticos e multa. Pode se complicar.

Sem Neto, Rui perdeu a pressa

Rui Costa parece estar sem pressa para reunir o conselho político e definir preto no branco a chapa com a qual vai disputar a reeleição. O encontro deve acontecer no fim deste mês ou início de junho, o mês das convenções partidárias.

João Leão (PP), o vice que quer continuar vice, mas ainda não verbalizou isso a quem de direito, diz que já tem decisão quase tomada, mas espera Rui Costa:

– Quem faz a agenda é ele.

Otto também está na espera

Na mesma linha de Leão, o senador Otto Alencar (PSD) diz que só espera Rui marcar a data, uma prerrogativa dele, o líder:

– Primeiro estamos aguardando a palavra oficial de Leão. Mas, se ele for mesmo o vice, nós já temos candidato definido.

Ou seja, assim que Rui der o ok, Ângelo Coronel, o presidente da Assembleia, será sacramentado como indicação do PSD para compor a chapa no Senado.

Marcelo Nilo, o que jogou pela contramão e perdeu

Dona H.J., velha funcionária de carreira da Assembleia, que faz o tipo da afabilidade plena e deixa fluir essa vocação beijando e abraçando todo mundo, de presidente a faxineiro, se diz intrigada com um fato: por que Marcelo Nilo ficou dez anos na presidência e fracassou na tentativa de disputar o Senado e Ângelo Coronel, com pouco mais de um ano, chegou lá?

Simples. Marcelo Nilo quis fazer o seu trampolim numa casa politicamente plural que tradicionalmente recebe influência de fora.

Coronel, ao contrário, que mal ia lá, integra um grupo político forte. Óbvio que se cacifou quando derrotou Marcelo, mas está para chegar lá por influência de fora (leia-se Otto Alencar) para dentro, o jogo da lógica. Entendeu?

REGISTROS

Mulher Senac

A Câmara de Salvador vai lembrar o Dia da Mulher amanhã (9h) com uma sessão em homenagem às mulheres do Senac, onde 90% das lideranças são mulheres.

POLÍTICA COM VATAPÁ

O ‘insignificante’

Esta quem conta é Otto Alencar, o senador.

Ano 1986, Josaphat Marinho, candidato ao governo contra Waldir Pires, está em Casa Nova, ao lado de ACM, fazendo comício. O prefeito Orlando, ao discursar, dispara:

– Professor Josaphat Marinho, essa figura insignificante da Bahia!

ACM cutuca Josaphat:

– Não esquente, não, que isso é elogio.

Na vez dele, Josaphat deu o troco:

– Destaco o prefeito Orlando, que na sua audácia, entre tantas figuras importantes da política brasileira, me qualifica como figura insigne da política brasileira!

Deu literalmente a volta por cima. Saiu do nada para um notável.

