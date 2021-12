Que a resposta ao massacre de Suzano não seja a apologia ao ódio

Treze de março de 2019 entrou definitivamente para a história do Brasil como um dia muito triste, o do massacre de Suzano, que inaugura no País uma prática muito mais comum nos EUA, o da invasão de escolas para matar alunos a esmo. Triste.

Mais triste ainda quando se verifica que o Atlas da Violência de 2018 aponta o Brasil com 553 mil pessoas vítimas de morte violenta nos últimos 11 anos, mais gente do que o número de soldados ingleses, franceses e italianos mortos na 2ª Guerra Mundial, uma carnificina monumental.

Dos mortos, 62.517 só em 2016, o recorde. No primeiro caso, é como se uma cidade do porte de Feira de Santana evaporasse. No segundo, só num ano, como se uma Santo Amaro da Purificação deixasse de existir. É muita coisa. É a vastidão do nosso desapreço pelo bem maior, a vida.

Bancada da bala — O pior é que já vivemos esta situação e só vemos maus valores se agregando, com o país apodrecido no oceano da corrupção, sem mostrar sinais da busca de um caminho no rumo da civilidade almejada.

Muito pelo contrário, o senador Major Olímpio (PSL-SP), da bancada da bala, arauto da liberação das armas, emerge na cena para dizer que se os professores estivessem armados isso não aconteceria.

Em suma, o aparato de Estado se mostra incompetente para frear a marginália que anda armada, então armem-se todos. Se é essa a saída, estamos fritos.

Metrô bate dois recordes

A CCR, empresa do metrô de Salvador, festeja novos recordes de embarques de passageiros. Segunda e terça, após feriadão de Carnaval, recebeu o maior fluxo de movimentação desde que iniciou a operação, em junho de 2014, respectivamente com 368.952 e 369.368. Nos dois primeiros meses do ano, a média diária era de 350 mil.

No Carnaval, o metrô também bateu recorde: nos seis dias: 1.233.068 clientes, 23,4% a mais que no ano passado.

Neto na festa de Salvador

ACM Neto vai comemorar os 470 anos de Salvador inaugurando quatro obras e lançando uma série de outras. Amanhã, ele anuncia a programação cultural. Entre as obras estão o Centro de Empreendedorismo de Impacto Colabore, no Parque da Cidade, a segunda etapa da requalificação da Colina Sagrada (a parte de baixo), e as revitalizações da rua Miguel Calmon, da Ponta de Humaitá e do Mercado do Jardim Cruzeiro.

Alba começa a ver barragens

A Assembleia começa hoje o périplo pelo interior para olhar as barragens baianas. A Comissão do Meio Ambiente, presidida pelo deputado José de Arimatéia (PRB), leva oito parlamentares para visitar a RS 1 e RS 2, da Cetrel, no Polo Petroquímico de Camaçari.

Ontem, Eduardo Topázio, diretor de águas do Inema, foi na comissão e disse:

– Nenhuma barragem rompe de repente. Elas sempre dão sinais antes.

Maria Quitéria no olho do furacão, quase caindo

Ex-prefeita de Cardeal da Silva, ex-presidente da UPB e da Fundação Luís Eduardo Magalhães, Maria Quitéria entrou no olho do furacão.

Ela assumiu uma diretoria da Codeba mês passado, indicada pelo deputado Zé Rocha, líder do PR na Câmara, que nunca negou (nem para Bolsonaro) ter votado em Haddad e Rui Costa. Depois do Carnaval passou a ser alvo de memes vestida de PT ao lado de Rui. O caso foi parar nas mãos do próprio Bolsonaro, para quem também levaram um vídeo de uma gravação de entrevista dada pelo deputado Elmar Nascimento (DEM) a Mário Kertész, em 26 de outubro, chamando o presidente, então candidato, de louco. Até ontem ela não foi demitida como se disse. Mas está insustentável.

adblock ativo