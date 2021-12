PT vai tentar colar Bolsonaro em Neto. Ou seja, federalizar a disputa

Diz ACM Neto que disputa federal é uma coisa, estadual é outra e municipal, mais singular ainda, cada um vota conforme influências bem específicas de cada lugar.

Fortalece a tese o fato de que as eleições federais e estaduais são descoladas das municipais. Assim o é que em 2016 Neto surfou em Salvador, com 73,99% dos votos, e Rui Costa ano passado se reelegeu com 75,50% no estado e 72,23% na capital, quase empate.

Ontem, o deputado federal José Guimarães (PT-CE), coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do PT, anunciou que o partido terá candidatos em dez capitais, Salvador entre elas.

Rejeição — O que anima os petistas é o fato de Bolsonaro ter uma rejeição em Salvador que passa dos 70%. Neto não é bolsonarista, mas os adversários vão tentar colar ele no presidente. Eis a questão: qual a tese que vai prevalecer, a da municipalização ou a tentativa de federalização, ainda que mambembe?

Alguns petistas avaliam que se nem tanto, com certeza um pedaço cola. E é exatamente por isso, a pretensão de federalização dos pleitos municipais, que Lula quer candidatos do partido na briga, os que vão defender ele e xingar Bolsonaro e não apenas ganhar por ganhar.

De certa forma, os interesses petistas conflitam com os de outros governistas estaduais. O que eles querem é o poder e não fazer palanque. Para o PT, que nunca ganhou em Salvador, isso não faria tanta diferença.

Joseildo aposta na CPI do Óleo

O deputado federal Joseildo Ramos (PT) está apostando que a CPI do Óleo pode dar bons resultados.

Como, se até hoje sequer descobriram o navio responsável pela tragédia?

– Vamos ter que chamar a discussão para a Amazônia Azul. São 3,5 bilhões de hectares de área, o pré-sal está lá e o Brasil não está preparado para tomar conta disso.

Ele diz que a CPI vai visitar todas as capitais nordestinas, muito prejudicadas pelo turismo, que acontece o ano todo, e também no litoral, tendo a pesca como importante atividade econômica.

– Isso sequer foi levado em conta pelo governo.

Moema sem pré-campanha

Se se pergunta a Moema Gramacho (PT) a quantas anda a expectativa dela para as eleições do próximo ano, quando disputará a reeleição, ela responde de bate-pronto:

– Não faço campanha antecipada. Tô tocando o meu trabalho, embora tenha muita gente fazendo.

Quem? Diz não saber.

Mas está toda organizada para pegar o empresário Teobaldo Costa, dono do Atakarejo e pré-candidato. Se virar ameaça, terá resposta.

Zel Torres, das finanças para o mundo das artes

Hildete Torres Oliveira, 66 anos, quatro filhos (uma, mulher, falecida), tem uma história a contar. Passou a vida inteira trabalhando na área financeira, primeiro na Cimento Aratu, depois na Concisa e finalmente na Secretaria da Fazenda do Estado, até que em 2003, aos 50 anos, se aposentou. ‘E agora, o que fazer?’, indagou-se. Uma amiga, Márcia Resende, que fazia arte francesa, pegar papel e produzir quadros, intimou: ‘Se eu posso fazer, por que não você?’. Topou. Já expôs em vários locais de Salvador, na Associação dos Artesãos de Portugal, para onde está convidada a voltar em março. Toda alegre e feliz, é ela a bola da vez no saguão de entrada da Assembleia:

– Amo quando alguém diz: ‘Que coisa linda’.

Está de boa. Faz muitas coisas lindas mesmo.

