PT lança Zé Neto prefeito 2020 e agita política de Feira de Santana

Até o ano passado líder do governo na Assembleia, o agora deputado federal Zé Neto foi lançado sábado pelo PT como pré-candidato a prefeito de Feira de Santana e agitou a política lá.

Fernando Torres (PSD) e Ângelo Almeida (PSB), os aliados feirenses de Otto Alencar e Lídice da Mata, ficaram calados, mas Carlos Geilson, agora no Podemos, cristão-novo na base governista e declarado pretendente à prefeitura, esperneou. No programa de rádio que ele faz, disparou:

– É um projeto individual, carreira solo e egoísta, por isso vai caminhar só.

O outro lado — Depois Zé Neto ligou, Geilson disse que retirava o que disse, noutra entrevista a Dilton Coutinho Zé Neto admitiu que ‘adiante pode afunilar’, tentou botar panos quentes.

Zé Neto já foi candidato quatro vezes. Nas duas últimas foi mal. Em 2012 perdeu para Zé Ronaldo por 66,04% a 18,65% e em 2016, também contra Ronaldo, foi pior: 71,12% contra 15,71%.

Em Feira, tal e qual Salvador, o cenário é embolado. Lá, na banda da oposição ao governo está Colbert Martins (MDB), o prefeito que era o vice de Ronaldo e assumiu o ano passado; Irmão Lázaro, que era do PSC e passou para o PR, da base de Rui, mas corteja o apoio de Ronaldo; e Targino Machado (DEM).

Colbert e Targino dizem que ninguém é candidato de si próprio, Ronaldo está calado. Todos acham cedo para falar nisso, menos Zé Neto.

Terminais nas ilhas sub judice

O juiz Leonardo Rulian Custódio, da 2ª Vara Cível de Valença, suspendeu a licitação para exploração dos terminais hidroviários de Morro de São Paulo, Gamboa e Boipeba, em Cairu. Na área existe intensa disputa com a empresa Datoli, acusada de querer monopolizar o setor.

Em Boipeba, o vereador Francisco dos Santos, o Tião (PCdoB), diz que o terminal foi construído pela comunidade, em mutirão, que não quer deixar ninguém cobrar nada lá.

As piadas do menu da Alba

Mais de um mês depois que a Lemos Passos passou a explorar o restaurante da Assembleia, em caráter emergencial, todos se dizem satisfeitos, até porque bem pior é não ter, como estava.

Nem por isso falta quem bote um gosto diferenciado no cardápio. Ontem, comentando o assunto, um deputado fazia piada:

– Tinha que dar certo. A Lemos Passos é a mesma empresa que serve no presídio. É questão de sinergia.

Ministra na luta das frutas

Na visita que fez a Juazeiro e Petrolina ontem, a ministra Tereza Cristina (Agricultura) deixou os fruticultores do Vale do São Francisco animados. Ela prometeu incorporar às metas do governo a luta por novos mercados para frutas.

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas só exporta 3%.

Ela convidou produtores da área a acompanhá-la na viagem que fará em maio à China, Japão, Vietnã e Indonésia.

ANJ acusa o ministro do STF de censurar imprensa

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) e a Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner) divulgaram nota protestando contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que proíbe a divulgação da reportagem ‘O amigo do amigo do meu pai’ na revista Crusoé e no site O Antagonista. As duas entidades dizem que a decisão ‘configura claramente censura, vedada pela Constituição’, que ao STF cabe resguardar.

‘O amigo do amigo do meu pai’ teria saído do computador de Marcelo Odebrecht em e-mail de 13 de julho de 2007, e seria o codinome do ministro Dias Toffoli, hoje presidente do STF, na época no governo de Lula trabalhando na AGU.

Alexandre diz que é fake news.

