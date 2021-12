PT de Salvador coloca 2020 em pauta. E, na largada, fica dividido

O PT de Salvador reuniu-se ontem para discutir 2020. O partido terá ou não candidato? Saiu dividido. O presidente na capital, Gilmar Santiago, quer que tenha. O presidente estadual, Everaldo Anunciação, defende a tese de Rui Costa, o governador: abrir o diálogo com os demais partidos da base aliada.

Óbvio que a discussão ainda é muito primária, mas na banda de Rui é a primeira vez que um partido da base, por acaso, o dele, discute as possibilidades de candidaturas para 2020 na capital.

Bellintani — A rigor, o processo sucessório para 2020 em Salvador já está deflagrado. ACM Neto se adiantou, certamente para evitar conturbações, e disse que tem três planos, o A, o B e o C, para a sucessão dele:

– O plano A é Bruno Reis, o plano B é Bruno Reis e o plano C é Bruno Reis.

É óbvio que no lado de Neto alguns ainda se insinuam, como Geraldo Júnior, presidente da Câmara, mas quem virá na banda de Rui Costa? Eis a questão. No lado governista, não há sequer nomes cogitados.

Aliás, o único citado é Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, que tem mandato no clube até o final de 2020, mas seria guinchado para a cena política como nome de consenso. Ele diz que está focado no Bahia.

E é o melhor a fazer. Na banda de Neto, poucos acreditam na possibilidade, até porque, dizem, o PT só puxa para si. Já começou a ensaiar.

Pastor Tom, a pendenga

Pastor Tom, deputado estadual que se elegeu pelo Patriota, mas mudou para o PSL de Feira de Santana, tenta minimizar uma pendenga judicial envolvendo ele, mas ela existe.

Ele era vereador em Feira de Santana e também cabo da PM. Ficou recebendo vencimento dos dois, o Ministério Público entrou na Justiça. O advogado Ademir Ismerin, que o defende, diz que ele pediu o afastamento e não foi atendido.

PSOL também abre conversa

Quem também começou a debater 2020 foi o PSOL, já discutindo quem será o candidato do partido a prefeito de Salvador.

Fábio Nogueira, que disputou em 2014, quer, assim como outros menos votados, mas todos os indicadores estão apontando para Hilton Coelho, que foi vereador em Salvador por dois mandatos e agora é deputado estadual.

O PSOL em todas as eleições lança candidato.

Carnaval sem fome na Barra

Sérgio Bezerra, presidente da Associação Carnavalesca de Sopro e Percussão (Acesp), entidade que congrega 24 fanfarras, comanda hoje a entrega de toneladas de alimentos para entidades filantrópicas, na 6ª edição do que ele chama Carnaval sem fome.

Cada entidade leva no mínimo 300 quilos. Ano passado deu mais de cinco mil toneladas. Entre os agraciados estão as associações dos cegos e dos hemofílicos.

Fechamento da Ford é só falação, diz Ricardo Alban

Justiça seja feita, se tem um fato que une os políticos baianos de todos os matizes é a Ford. E esta semana se viu mais uma prova, a imensa gritaria com Deus e o mundo de todos os lados bradando que a Ford não pode fechar.

E de onde saiu isso? Talvez pelo anúncio da empresa de encerrar as atividades em São Bernardo do Campo, no início do ano. Em Camaçari, a ideia sempre foi manter. A direção da empresa procurou o presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), Ricardo Alban, para dizer que vai manter as atividades na Bahia.

– Essa de que vai fechar não procede. Fechou em São Paulo porque o maquinário é velho. E ela enfrenta a concorrência das montadoras asiáticas. No mais, é só conversa.

adblock ativo